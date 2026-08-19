ETV Bharat / state

हेमंत सरकार का बड़ा एक्शन, 22 परीक्षाएं रद्द, 23 की जांच के आदेश, जानें दूसरे राज्यों से कितना अलग है फैसला?

रांचीः झारखंड में सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने एक साथ 22 परीक्षाएं रद्द करने, 6 परीक्षाओं को फिलहाल रोकने और 2013 से अब तक की 17 पुरानी परीक्षाओं को CID जांच के दायरे में लाने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि नियुक्ति परीक्षाओं को लेकर अब तक पूरे देश में किसी भी राज्य ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया है.

वहीं, भाजपा नेता सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि अगर सरकार ने सीआईडी जांच में पाई गई अनियमितता का हवाला देकर परीक्षाओं को रद्द किया है तो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते की तरह जेएसएससी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है.

क्यों खास है झारखंड सरकार का फैसला

इस फैसले की खास बात यह है कि कार्रवाई केवल किसी एक पेपर लीक या एक भर्ती तक सीमित नहीं है. सरकार ने पुरानी परीक्षाओं की प्रक्रिया को भी जांच के दायरे में लाने का निर्णय लिया है. यही वजह है कि इसे झारखंड की भर्ती परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है अलग

देश के कई राज्यों में पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई हैं. राजस्थान में REET से जुड़े विवाद के बाद कार्रवाई हुई. उत्तराखंड में UKSSSC की कई भर्तियों पर सवाल उठने के बाद बड़ी संख्या में नियुक्तियों और परीक्षाओं की समीक्षा हुई. उत्तर प्रदेश में भी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द करनी पड़ी. मध्य प्रदेश में व्यापमं यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली गई कई नियुक्ति परीक्षाओं के साथ-साथ एमबीबीएस में दाखिला से जुड़ा परीक्षा परिणाम अलग-अलग समय पर रद्द हुआ है.

लेकिन झारखंड के फैसले का दायरा इसलिए अलग नजर आता है क्योंकि यहां एक साथ कई परीक्षाओं पर निर्णय लेने के साथ पुरानी भर्ती परीक्षाओं को भी जांच के दायरे में लाया गया है. जबकि दूसरे प्रदेशों में विवाद सामने के बाद किसी खास परीक्षा को ही रद्द किया जाता रहा है.