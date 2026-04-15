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राज्य में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण होंगे वैध, हेमंत कैबिनेट ने महंगाई भत्ता वृद्धि सहित 53 प्रस्तावों को मंजूरी

वंदना दादेल ( ETV Bharat )

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी.

राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते (DA) तथा डियरनेस रिलीफ (DR) में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की. इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

कैबिनेट सचिव का बयान (ETV Bharat)

अनाधिकृत निर्माणों को रेगुलराइजेशन का प्रावधान

सरकारी जमीन पर बने अनधिकृत भवनों को अधिकृत करने के लिए नए प्रावधान को मंजूरी मिली. इसके तहत 300 वर्ग फीट तक के आवास या भवन को रेगुलराइज किया जा सकेगा.

झारखंड रोबोटिक फेस्टिवल को हरी झंडी

कैबिनेट ने झारखंड रोबोटिक फेस्टिवल आयोजित करने की स्वीकृति दी. फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपये दिए जाएंगे.

नामकुम-डोरंडा 4 लेन सड़क को मंजूरी

नामकुम से डोरंडा तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए पुनरीक्षित राशि 162 करोड़ 82 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई. इससे राजधानी रांची में यातायात सुविधा बेहतर होगी.