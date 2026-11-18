हेमंत कैबिनेट में 41 प्रस्तावों पर लगी अंतिम मुहर, महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी
हेमंत कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों पर मंजूरी देते हुए महंगाई भत्ता वृद्धि में बढ़ोतरी की गई है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 18, 2026 at 8:51 PM IST
रांची: राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है. यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी. इसके साथ ही कर्मचारियों का DA 60% से बढ़कर 63% हो जायेगा. छठे और 5वें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी एक जुलाई 2026 से तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत का लाभ मिलेगा.
महंगाई भत्ता समेत 41 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महंगाई भत्ता सहित कुल 41 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की जहां मंजूरी दी गई है. वही सचिवालय और इससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पदों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया है.
कैबिनेट के खास निर्णय
नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत पलामू जिले में विश्रामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, विश्रामपुर, पलामू के निर्माण कार्य के लिए सैंतीस करोड़ छत्तीस लाख चौवन हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. 2027 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंको में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई. निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 की स्वीकृति दी गई.
आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन सं. -7 को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2027-2028 के Pre Budget कार्यशाला के आयोजन के लिए डॉ. हरिश्वर दयाल, संत जेवियर कॉलेज, रांची एवं उनकी टीम को Knowledge Partner के रूप में चयन का मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दी गई.
झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2001 (समय समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करते हुए "झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई. बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत झारखंड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बांधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति के संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
उसरी बीयर योजना का जीर्णोद्धार
उसरी बीयर योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य के लिए रूपये 3020.09 लाख (रूपये तीस करोड़ बीस लाख नौ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए 10.00 करोड़ (10 करोड़) की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि (JCF) से स्वीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई.
"झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026" की स्वीकृति दी गई
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड उच्च न्यायालय, रांची एवं राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा आधारित सृजित सिस्टम सहायक, सिस्टम ऑफिसर एवं सीनियर प्रोग्रामर के मासिक संविदा राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामित्व (रॉयल्टी) की वसूली. Other than Power/Regulated Sector को उपभोक्ता को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले कोयला का JIMMS के माध्यम से निर्गत Permit के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई.
2027 में सरकारी कर्मियों को मिलेंगी 41 दिन छुट्टियां
राज्य सरकार ने 2027 के लिए सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक छुट्टियों के कैलेंडर को भी मंजूरी प्रदान की है. इसके तहत एनआई एक्ट के अंतर्गत 23 और कार्यपालक आदेश के तहत 18 छुट्टियां निर्धारित की गई हैं. इस तरह सरकारी कर्मचारियों को कुल 41 सार्वजनिक छुट्टियां मिलेंगी.
इसके अलावा रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी रहेंगी. कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए निबंधन से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए झारखंड निबंधन नियमावली, 2022 को मंजूरी दी है. इसके तहत टेनेंसी एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की पूर्व अनुमति जरूरी होगी. उपायुक्त की मंजूरी के बिना ऐसी जमीन और संपत्तियों का निबंधन नहीं हो सकेगा इसके अलावा निबंधन प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रावधानों में भी बदलाव किये गये हैं.
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