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हेमंत कैबिनेट में 41 प्रस्तावों पर लगी अंतिम मुहर, महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( ETV BHARAT )

रांची: राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है. यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी. इसके साथ ही कर्मचारियों का DA 60% से बढ़कर 63% हो जायेगा. छठे और 5वें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी एक जुलाई 2026 से तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत का लाभ मिलेगा.

महंगाई भत्ता समेत 41 प्रस्तावों को मिली मंजूरी