हेमंत सोरेन कैबिनेट ने पेसा सहित 39 प्रस्तावों की दी मंजूरी, राज्य के 15 अनुसूचित जिलों में प्रभावी होगा PESA कानून

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act (PESA) कानून की नियमावली को स्वीकृति देना रहा.

लंबे समय से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करने की मांग के बीच सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. पेसा कानून लागू होने से अब ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर फैसलों में भागीदारी मजबूत होगी. कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जनता की जरूरतों और भावनाओं के अनुरूप लगातार फैसले ले रही है.