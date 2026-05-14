सांसद हेमा मालिनी ने लॉन्च किया 'मेरो मथुरा' ऐप, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये सुविधाएं
मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने 'मेरो मथुरा' ऐप का उद्घाटन किया है. इसमें मंदिरों के समय, होटल बुकिंग और अन्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 8:59 PM IST
मथुरा: भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यालय में 'मेरो मथुरा' ऐप का उद्घाटन किया गया.
सांसद हेमा मालिनी ने अधिकारियों की मौजूदगी में इस ऐप को लॉन्च किया, जिससे करोड़ों पर्यटकों और बृजवासियों को सीधा लाभ मिलेगा. गुरुवार को हुए कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि यह ऐप ब्रज की धार्मिक यात्रा को सुगम बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.
एक ऐप में मिलेंगी सभी सुविधाएं: इस ऐप के माध्यम से जनपद में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को मंदिरों की सही जानकारी और लोकेशन प्राप्त होगी. यदि किसी पर्यटक को कोई समस्या आती है, तो उसका समाधान भी इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा सकेगा. जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और बलदेव के मंदिरों की सटीक सूचना यहां उपलब्ध है. श्रद्धालु मंदिरों के खुलने और बंद होने का समय, आसपास के होटलों की बुकिंग और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं.
सौर ऊर्जा से रोशन होगी कृष्ण नगरी: मथुरा के प्रमुख स्थानों को रोशन करने के लिए एचडीएफसी बैंक और नगर निगम के सहयोग से एक विशेष परियोजना शुरू की गई है. करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से शहर में 500 सोलर लाइटें लगवाई गई हैं, जिससे रात के समय भी श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा होगी. सरकार द्वारा कराए जा रहे इन विकास कार्यों का उद्देश्य ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं को भक्ति का सुखद अनुभव प्रदान करना है. सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता में शामिल है.
महिलाओं के लिए 'पिंक ऑटो' सेवा: सांसद हेमा मालिनी ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद में 'पिंक ऑटो' सुविधा जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है. आसपास के इलाकों से काम पर जाने वाली महिलाएं अक्सर देर रात घर पहुंचती हैं, जिन्हें सुरक्षित परिवहन की आवश्यकता होती है. पिंक ऑटो सेवा के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित सफर का अहसास होगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी. सरकार का मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी को प्राथमिकता देना विकास का एक अहम हिस्सा है.
शिकायतों का भी होगा समाधान: सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि 'मेरो मथुरा' ऐप का उद्घाटन मथुरा के विकास के लिए बहुत बड़ा कदम है. इस ऐप के माध्यम से लोग न केवल जानकारी पा सकेंगे, बल्कि किसी भी असुविधा होने पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे. उन्होंने कहा कि सोलर लाइट की सुविधा अभी मथुरा से शुरू हुई है और जल्द ही इसे वृंदावन में भी विस्तार दिया जाएगा. अंत में उन्होंने सभी ब्रजवासियों और पर्यटकों से इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाने का निवेदन किया ताकि उनकी यात्रा सुखद रहे.
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