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नेपाल में बाढ़ को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट, बनाया गया कंट्रोल रूम, जारी किया हेल्पलाइन नंबर

नेपाल में बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया हैं.

NEPAL FLOOD HELPLINE NUMBER
नेपाल बाढ़ छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2026 at 9:58 AM IST

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रायपुर: नेपाल के भोटेकोशी नदी में बुधवार को आई भयानक बाढ़ के कारण बड़ा नुकसान हुआ है. विनाशकारी बाढ़ के कारण कम से कम 157 लोगों की मौत हो गई और लगभग 400 लोग लापता हैं. जान माल के नुकसान के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के घर बह गए है. नेपाल में रहने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है. छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देव साय के निर्देश पर नेपाल में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी और आवश्यक सहायता के लिए सरकार तत्पर है.

नेपाल बाढ़ के लिए छत्तीसगढ़ में हेल्पलाइन नंबर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेपाल में आई बाढ़ को लेकर पदाधिकारियों से समीक्षा की और उसके बाद छत्तीसगढ़ के फंसे हुए लोगों को मदद पहुंचाने के लिए तत्काल उपाय करने के निर्देश दिए. नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. प्रदेश के नागरिक अथवा उनके परिजन सहायता एवं आवश्यक जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1070 और फोन नंबर +91-771-2223471 पर संपर्क कर सकते हैं.

नेपाल बाढ़ में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों को सीएम साय का संदेश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार अपने प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ी है. फंसे नागरिकों की सुरक्षित वापसी एवं आवश्यक सहायता के लिए सरकार पूरी तत्परता से कार्य कर रही है.

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