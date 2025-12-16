ETV Bharat / state

पहचान नहीं, पीड़ा देखेगा सिस्टम: अपनाघर के असहायों का राजस्थान में होगा मुफ्त इलाज

भरतपुर: राजस्थान में अब इलाज के लिए कागज नहीं, करुणा निर्णायक होगी. राज्य सरकार और अपना घर आश्रम के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बाद असहाय, निराश्रित, लावारिस और अज्ञात रोगियों (प्रभुजन) को राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार का अधिकार मिल गया है. यह व्यवस्था उन लोगों के लिए जीवन-रेखा बनेगी, जो अब तक केवल पहचान और जरूरी दस्तावेजों के अभाव में इलाज से वंचित रह जाते थे.

आश्रम संस्थापक डॉ बीएम भारद्वाज ने बताया कि मां माधुरी बृज वारिस सेवा सदन 'अपना घर' आश्रम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मध्य यह एमओयू हुआ. यह देश में पहला अवसर है, जब किसी राज्य सरकार के दो विभागों और एक सेवा-समर्पित सामाजिक संस्था ने मिलकर विशेष रूप से लावारिस व अज्ञात रोगियों के उपचार, संरक्षण और समन्वय के लिए औपचारिक ढांचा तैयार किया है. इसके तहत बिना पहचान पत्र, निवास प्रमाण या अन्य दस्तावेजों के भी 'प्रभुजनों' को सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली में पूर्ण अधिकार के साथ इलाज मिलेगा.

डॉ. भारद्वाज ने बताया कि इस मानवीय निर्णय के पीछे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दृष्टिकोण निर्णायक रहा. राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने और मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यह समझौता हुआ. डॉ भारद्वाज ने बताया कि यह त्रिपक्षीय समझौता तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जिसका नवीनीकरण तीनों पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जा सकेगा. भविष्य में इसके दायरे को और विस्तार देने की संभावनाएं भी खुली रहेंगी.