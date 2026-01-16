ETV Bharat / state

बेलगाम चूहों के मदहोश तंत्र में बेबस किसान, धान ने पहना लूट का परिधान, पर्व में लगा भ्रष्टाचार का भोग

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर्व अब दरद में बदलती जा रही है. ये हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़ें बताने के लिए काफी हैं.

Helpless farmers in thrall
बेलगाम चूहों के मदहोश तंत्र में बेबस किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 16, 2026 at 12:28 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

भूपेंद्र दुबे, ब्यूरो हेड

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य की गजब कहानी है, यहां जो नहीं चाहिए वो खूब फल फूल रहा है, और जो चाहिए वो मजबूर बनकर सड़क पर घूम रहा है. छत्तीसगढ़ के लिए ये सच है कि इस समाज को शराब की जरूरत नहीं है, लेकिन शराब का खेल खेलने वाला करोड़पति है. समाज को गुटखे की जरूरत नहीं है. लेकिन राज्य में गुटखा बंद होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में 900 करोड़ का व्यापार करने वाला करोड़पति गुटखा बेचता है.वहीं छत्तीसगढ़ की दूसरी तस्वीर भी है जहां लोगों का पेट भरने के लिए खेत में खून पसीना बहाने वाला किसान दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है. सबके थाली तक अनाज पहुंचाने वाला किसान खुद का अनाज बेचने के लिए जान देने की कोशिश करता है. किसान के धान बेचने को छत्तीसगढ़ में पर्व कहा जाता है,लेकिन ये पर्व किसानों के लिए दर्द बनता जा रहा है.

धान खरीदी पर्व या किसानों का दर्द

साल 2026 में धान खरीदी की बात करें तो बड़े ही जोश के साथ धान खरीदी शुरु की गई थी.धान खरीदी छत्तीसगढ़ में किसी पूजा की तरह है.धान खरीदी का इंतजार किसान बेसब्री से करते हैं. वो बात अलग है कि अब तक धान खरीदी को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें त्यौहार के भगवान को भोग भ्रष्टाचार का ही लग रहा है.छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में कहीं टोकन व्यवस्था धराशायी है तो कहीं से धान ही गायब है.कहीं पिछले साल का धान अब तक नहीं उठाया गया है तो कहीं चूहों के मत्थे धान चोरी का बड़ा आरोप मढ़ दिया गया है. वो बात अलग है कि ये चूहे धान लूटने के बाद किस बिल में घुसे हैं,उसका सिरा ढूंढे नहीं मिल रहा है.छत्तीसगढ़ के धान चोर चूहों को पकड़ने के लिए शायद केंद्र सरकार को आगे आना पड़े . यही नहीं इनके पीछे ईडी और ईओडब्लू के साथ सीबीआई को लगाकर धान चोर चूहों को सजा भी देनी चाहिए.आज हम आपको छत्तीसगढ़ के धान खरीदी से जुड़े कुछ आंकड़े बताएंगे जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि धान खरीदी का प्रदेश में हाल क्या है.

कांड 1- कवर्धा के चारभाटा सरकारी संग्रहण केंद्र में वित्तीय वर्ष 2024 25 के कुल भंडारण में से लगभग 26000 क्विंटल धान गायब है. आकलन करने पर यह बात सामने आई कि इतना धान भंडारण केंद्र में नहीं है. जब धान के भंडारण को लेकर जिम्मेदारों से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था ये धान चूहों के पेट में चला गया. 26000 क्विंटल धान का बाजार मूल्य करीब 7 करोड़ रुपए है.मामला करोड़ों में है और चोर चूहा है.इसलिए धान चोर चूहों को धरने के लिए जांच शुरु की गई है. अब तक इस जांच में ना तो चूहा मिला है और ना ही उसका मल जिससे ये पता लगाया जा सके कि चूहा आखिर गया कहां.क्या वो बिल में घुस गया और यदि बिल में घुसा है तो पाचन शक्ति इतनी तेज है कि बिना हाजमोला खाए उसने 7 करोड़ का धान पचा डाला.

कांड 2- कबीरधाम का धान चोर चूहा इतना तेज है कि उसे पता था कि आज नहीं तो कल उसके पीछे सरकारी एजेंसिया पड़ जाएंगी.इसलिए उसने धान डकारने के बाद उसका अपशिष्ट तक नहीं छोड़ा. चूहे बाबा का हाजमा इतना तेज था कि धान भी पच गया,इसलिए उसने अपना ठिकाना बदला और पहुंचा सूरजपुर. इस जिले के धान खरीदी केंद्रों में भी गड़बड़ी मिली.मामला सावांरावां धान खरीदी केंद्र से सामने आयाय जहां लगभग 80 लाख का धान गायब है. एक उपार्जन केन्द्र से 80 लाख के धान गायब होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने बाकी उपार्जन केन्द्रों की जाच शुरु की है. सावांरावां धान खरीदी केंद्र के अलावा तीन अन्य केन्द्रों पर हुई जांच में अभी तक 6 करोड़ मूल्य के धान गायब होने की सूचना मिल चुकी है. इसके भी जांच के आदेश दिए गए हैं. इस मामले में भी हवाला धान चूहों के खाने का ही दिया जा रहा है.यानी चूहा अब गैंग बनाकर काम कर रहा है.इस धान चोर चूहे ने अपने जैसे ही ट्रेनिंग अपने गिरोह को दे रखी है.

कांड 3- महासमुंद जिले में विपणन वर्ष 2024-25 में 182 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 1104273.24 टन धान खरीदा गया. धान उपार्जन केन्द्रों से 228887.52 टन धान जिले के पांच संग्रहण केन्द्रों ( महासमुंद , बागबाहरा , पिथौरा , बसना , सरायपाली ) में रखा गया. 9-10 माह बाद धान संग्रहण केंद्रों से जिले के राइस मिलर एवं अन्य जिलों के राइस मिलरों के साथ कस्टम मिलिंग की गयी ,जिसमें 8211.64 टन धान का शार्टेज आया. महासमुंद में 2067.31 टन , बागबाहरा में 1810.56 टन , पिथौरा में 675.18 टन , बसना में 1396.36 टन एवं सरायपाली में 1718.80 टन का शार्टेज आया. प्राथमिक आकलन में इसकी कीमत करीब 4 करोड़ 50 लाख बताई जा रही है. इस मामले में भी चूहा गैंग का नाम सामने आ रहा है. लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों का मानना है कि कस्टम मिलिंग समय पर नहीं हो पाने के कारण धान में सूखत आ गई,इसलिए इतना अंतर आ रहा है.यानी कहीं ना कहीं सिस्टम ने चूना सरकार को ही लगाया है.

कांड़ 4- जांजगीर-चांपा में संग्रहण केंद्र में 6 करोड़ से ज्यादा का धान सड़ गया. अमरताल संग्रहण केंद्र में 20 हजार क्विंटल धान खुले में पड़ा है, यह अब पूरी तरह सड़ चुका है. 3100 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से 6 करोड़ 20 लाख का नुकसान हो चुका है. अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा,इस बात का जवाब कोई भी जिम्मेदार देने के लिए तैयार नहीं है.

कांड 5- एक तरफ छत्तीसगढ़ का कीमती धान चूहा गैंग चट कर रहा है,वहीं दूसरी ओर किसान जो मेहनत करके अपनी फसल धान संग्रहण केंद्रों तक ला रहे हैं उन्हें टोकन तक नसीब नहीं हो रहा है. कोरबा जिले के हरदीबाजार क्षेत्र के गांव कोरबी धतूरा निवासी एक किसान ने टोकन मिलने का इंतजार 2 माह तक किया. जब किसान का सब्र का बांध टूटा तो उसने वो कदम उठाया जिसके लिए शायद कोई जल्दी तैयार ना होता. किसान ने बेचैन होकर विष पी लिया,पुराणों में भोलेनाथ ने मानवों को बचाने के लिए विष पीया था,लेकिन कलयुग में महादेव के पास जाने के लिए किसान विष पी रहा है.किसान को यकीन था कि जो दो माह में नहीं हो सका वो आखिर दिनों में क्या होगा.इसलिए उसने अपनी जीवनलीला का अंत करना ही मुनासिब समझा.लेकिन महादेव को किसान का ये कदम मंजूर ना था.इसलिए समय रहते किसान को अस्पताल ले जाया गया,जहां उसकी जान बच गई.

Condition of paddy procurement centers
धान खरीदी केंद्रों का हाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धान बेचने के लिए किसानों के पास 15 दिन

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए जो नियम बनाया गया है उसमें 31 जनवरी तक सभी पात्र किसानों से धान की खरीदी होगी. इसके लिए छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के प्रबंध निदेशक जितेंद्र शुक्ला के द्वारा जारी हुए निर्देश में यह कहा गया है कि धान की खरीदी 31 जनवरी तक होगी. आज की तिथि में हम बात करें तो अब धान की खरीदी जो सरकार करेगी उसमें केवल 15 दिन बचे हैं जबकि बड़ी संख्या में किसानों का ध्यान अभी नहीं खरीदा गया है.

Condition of paddy procurement centers
धान खरीदी केंद्रों के आंकड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों की मेहनत का एक एक दाने का सम्मान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने जशपुर प्रवास के दौरान ये कहा है कि किसानों के मेहनत का हर एक दाना सम्मान पाएगा. सीएम ने कहा कि किसानों के पसीने की कमाई का हर एक एक रुपया उनके खाते में जाएगा. हमारी सरकार का संकल्प है कि जब तक किसान आगे नहीं होगा छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता है.

13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के खाते में 23448 करोड़ रुपए भेजे गए हैं. 13 जनवरी तक 105.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है.धान खरीदी में गड़बड़ी करने वाले बिचौलिए और फर्जीवाड़ा की जो भी अनियमितता आ रही हैं उसमें किसी को भी छोड़ नहीं जाएगा- विष्णुदेव साय,सीएम छग

किसानों की परेशानी को लेकर DM को आदेश

छत्तीसगढ़ की खाद्य सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने कहा है कि वर्तमान समय में जो स्थिति है वह सामान्य हालात की कही जा सकती है. जहां तक किसानों के सड़क पर उतरने के मामले की बात सामने आई है उसको लेकर के सभी जिले के कलेक्टरों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं. किसानों की हर समस्या को खत्म करने के लिए निर्देशित किया गया है.

भ्रम फैला रही कांग्रेस

छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी को लेकर 15 जनवरी को बयान देते हुए छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि धान खरीदी के मामले पर कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि धान खरीदी शुरू होने से पहले ही यह काम कांग्रेस कर रही है.

कई तरह की बातें कांग्रेस ने कही है कि सरकार की तैयारी नहीं है. सरकार धान खरीदना नहीं चाह रही है , धान खरीदी नहीं हो रही है. लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं.अब तक किसानों से नियमित तौर पर धान खरीदी हो रही है, सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है - अरुण साव, डिप्टी सीएम

किसानों को चोर और तस्कर बता सरकार

वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को चोर और तस्कर बता रही है. उनके घरों और खलिहानों में छापे मारे जा रहे हैं. किसानों के मेहनत से उपजाए धान को जब्त कर रही है. हकीकत यह है कि प्रदेश में अभी भी करीब 5 लाख ऐसे किसान हैं, जिन्होंने एक बार भी धान नहीं बेचा है. अब अंतिम के 11 दिनों में धान की आवक तेज होगी, इसी को रोकने दुर्भावना पूर्वक किसान विरोधी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं.

एक तरफ प्रतिदिन टोकन की मात्रा में यह सरकार कटौती कर रही है. एनआईसी के माध्यम से सोसाइटियों के प्रतिदिन खरीदी की मात्रा को घटाया जा रहा है. जिस तरह से धान की बर्बादी हुई है वह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है. सरकार इसे रोक पाने में पूरी तरह फेल रही है केवल मजबूर किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है- दीपक बैज, पीसीसी अध्यक्ष


दबे स्वर में किसानों के परेशान होने की बात

छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी को लेकर जहां प्रशासनिक तंत्र हलकान और किसान परेशान हैं. वहीं राज्य के जनप्रतिनिधि भी इसे लेकर अपने-अपने दावे कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य स्तर के नेता ने नाम नहीं देने की शर्त पर कहा कि किसान परेशान है यह सही है. हम क्षेत्र में जाते हैं लोग हमारे पास चले आते हैं कि धान नहीं खरीदा जा रहा है. हम लोग भी इसे लेकर पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं लेकिन हालात जो है वह सबके सामने हैं. जनता के जबाव देना है इसलिए हमारी पार्टी और हम लोग भी लगे हैं किसानों के धान की खरीदी हो.

बस्तर में किसान परेशान, नहीं खरीदा जा रहा धान, कर्ज लिए किसान सरकारी दफ्तरों का लगा रहे चक्कर

अवैध धान भंडारण को लेकर सघन जांच अभियान, जिला प्रशासन ने तीन फर्मों को किया सील

चूहे खा गए 8 करोड़ का धान, कहां होबे छत्तीसगढ़ के मुसवा, खोजने वाले को देंगे 11 रुपए का इनाम:अमित जोगी

TAGGED:

UNBRIDLED RATS DRESSED AS THIEVES
CORRUPTION ENJOYED IN DHAN FESTIVAL
धान खरीदी पर्व
बेबस किसान
HELPLESS FARMERS IN THRALL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.