बेलगाम चूहों के मदहोश तंत्र में बेबस किसान, धान ने पहना लूट का परिधान, पर्व में लगा भ्रष्टाचार का भोग

भूपेंद्र दुबे, ब्यूरो हेड

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य की गजब कहानी है, यहां जो नहीं चाहिए वो खूब फल फूल रहा है, और जो चाहिए वो मजबूर बनकर सड़क पर घूम रहा है. छत्तीसगढ़ के लिए ये सच है कि इस समाज को शराब की जरूरत नहीं है, लेकिन शराब का खेल खेलने वाला करोड़पति है. समाज को गुटखे की जरूरत नहीं है. लेकिन राज्य में गुटखा बंद होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में 900 करोड़ का व्यापार करने वाला करोड़पति गुटखा बेचता है.वहीं छत्तीसगढ़ की दूसरी तस्वीर भी है जहां लोगों का पेट भरने के लिए खेत में खून पसीना बहाने वाला किसान दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है. सबके थाली तक अनाज पहुंचाने वाला किसान खुद का अनाज बेचने के लिए जान देने की कोशिश करता है. किसान के धान बेचने को छत्तीसगढ़ में पर्व कहा जाता है,लेकिन ये पर्व किसानों के लिए दर्द बनता जा रहा है.

धान खरीदी पर्व या किसानों का दर्द

साल 2026 में धान खरीदी की बात करें तो बड़े ही जोश के साथ धान खरीदी शुरु की गई थी.धान खरीदी छत्तीसगढ़ में किसी पूजा की तरह है.धान खरीदी का इंतजार किसान बेसब्री से करते हैं. वो बात अलग है कि अब तक धान खरीदी को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें त्यौहार के भगवान को भोग भ्रष्टाचार का ही लग रहा है.छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में कहीं टोकन व्यवस्था धराशायी है तो कहीं से धान ही गायब है.कहीं पिछले साल का धान अब तक नहीं उठाया गया है तो कहीं चूहों के मत्थे धान चोरी का बड़ा आरोप मढ़ दिया गया है. वो बात अलग है कि ये चूहे धान लूटने के बाद किस बिल में घुसे हैं,उसका सिरा ढूंढे नहीं मिल रहा है.छत्तीसगढ़ के धान चोर चूहों को पकड़ने के लिए शायद केंद्र सरकार को आगे आना पड़े . यही नहीं इनके पीछे ईडी और ईओडब्लू के साथ सीबीआई को लगाकर धान चोर चूहों को सजा भी देनी चाहिए.आज हम आपको छत्तीसगढ़ के धान खरीदी से जुड़े कुछ आंकड़े बताएंगे जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि धान खरीदी का प्रदेश में हाल क्या है.

कांड 1- कवर्धा के चारभाटा सरकारी संग्रहण केंद्र में वित्तीय वर्ष 2024 25 के कुल भंडारण में से लगभग 26000 क्विंटल धान गायब है. आकलन करने पर यह बात सामने आई कि इतना धान भंडारण केंद्र में नहीं है. जब धान के भंडारण को लेकर जिम्मेदारों से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था ये धान चूहों के पेट में चला गया. 26000 क्विंटल धान का बाजार मूल्य करीब 7 करोड़ रुपए है.मामला करोड़ों में है और चोर चूहा है.इसलिए धान चोर चूहों को धरने के लिए जांच शुरु की गई है. अब तक इस जांच में ना तो चूहा मिला है और ना ही उसका मल जिससे ये पता लगाया जा सके कि चूहा आखिर गया कहां.क्या वो बिल में घुस गया और यदि बिल में घुसा है तो पाचन शक्ति इतनी तेज है कि बिना हाजमोला खाए उसने 7 करोड़ का धान पचा डाला.

कांड 2- कबीरधाम का धान चोर चूहा इतना तेज है कि उसे पता था कि आज नहीं तो कल उसके पीछे सरकारी एजेंसिया पड़ जाएंगी.इसलिए उसने धान डकारने के बाद उसका अपशिष्ट तक नहीं छोड़ा. चूहे बाबा का हाजमा इतना तेज था कि धान भी पच गया,इसलिए उसने अपना ठिकाना बदला और पहुंचा सूरजपुर. इस जिले के धान खरीदी केंद्रों में भी गड़बड़ी मिली.मामला सावांरावां धान खरीदी केंद्र से सामने आयाय जहां लगभग 80 लाख का धान गायब है. एक उपार्जन केन्द्र से 80 लाख के धान गायब होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने बाकी उपार्जन केन्द्रों की जाच शुरु की है. सावांरावां धान खरीदी केंद्र के अलावा तीन अन्य केन्द्रों पर हुई जांच में अभी तक 6 करोड़ मूल्य के धान गायब होने की सूचना मिल चुकी है. इसके भी जांच के आदेश दिए गए हैं. इस मामले में भी हवाला धान चूहों के खाने का ही दिया जा रहा है.यानी चूहा अब गैंग बनाकर काम कर रहा है.इस धान चोर चूहे ने अपने जैसे ही ट्रेनिंग अपने गिरोह को दे रखी है.

कांड 3- महासमुंद जिले में विपणन वर्ष 2024-25 में 182 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 1104273.24 टन धान खरीदा गया. धान उपार्जन केन्द्रों से 228887.52 टन धान जिले के पांच संग्रहण केन्द्रों ( महासमुंद , बागबाहरा , पिथौरा , बसना , सरायपाली ) में रखा गया. 9-10 माह बाद धान संग्रहण केंद्रों से जिले के राइस मिलर एवं अन्य जिलों के राइस मिलरों के साथ कस्टम मिलिंग की गयी ,जिसमें 8211.64 टन धान का शार्टेज आया. महासमुंद में 2067.31 टन , बागबाहरा में 1810.56 टन , पिथौरा में 675.18 टन , बसना में 1396.36 टन एवं सरायपाली में 1718.80 टन का शार्टेज आया. प्राथमिक आकलन में इसकी कीमत करीब 4 करोड़ 50 लाख बताई जा रही है. इस मामले में भी चूहा गैंग का नाम सामने आ रहा है. लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों का मानना है कि कस्टम मिलिंग समय पर नहीं हो पाने के कारण धान में सूखत आ गई,इसलिए इतना अंतर आ रहा है.यानी कहीं ना कहीं सिस्टम ने चूना सरकार को ही लगाया है.

कांड़ 4- जांजगीर-चांपा में संग्रहण केंद्र में 6 करोड़ से ज्यादा का धान सड़ गया. अमरताल संग्रहण केंद्र में 20 हजार क्विंटल धान खुले में पड़ा है, यह अब पूरी तरह सड़ चुका है. 3100 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से 6 करोड़ 20 लाख का नुकसान हो चुका है. अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा,इस बात का जवाब कोई भी जिम्मेदार देने के लिए तैयार नहीं है.

कांड 5- एक तरफ छत्तीसगढ़ का कीमती धान चूहा गैंग चट कर रहा है,वहीं दूसरी ओर किसान जो मेहनत करके अपनी फसल धान संग्रहण केंद्रों तक ला रहे हैं उन्हें टोकन तक नसीब नहीं हो रहा है. कोरबा जिले के हरदीबाजार क्षेत्र के गांव कोरबी धतूरा निवासी एक किसान ने टोकन मिलने का इंतजार 2 माह तक किया. जब किसान का सब्र का बांध टूटा तो उसने वो कदम उठाया जिसके लिए शायद कोई जल्दी तैयार ना होता. किसान ने बेचैन होकर विष पी लिया,पुराणों में भोलेनाथ ने मानवों को बचाने के लिए विष पीया था,लेकिन कलयुग में महादेव के पास जाने के लिए किसान विष पी रहा है.किसान को यकीन था कि जो दो माह में नहीं हो सका वो आखिर दिनों में क्या होगा.इसलिए उसने अपनी जीवनलीला का अंत करना ही मुनासिब समझा.लेकिन महादेव को किसान का ये कदम मंजूर ना था.इसलिए समय रहते किसान को अस्पताल ले जाया गया,जहां उसकी जान बच गई.