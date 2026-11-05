चोर का पता लगाने के लिए 'उड़ाया कटोरा', सुबह से शाम तक चला अंधविश्वास का खेल
नवादा में चोर का पता लगाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया. तांत्रिक सुबह से शाम तक कटोरा उड़ाता रहा. रिपोर्ट: सोनू सिंह
Published : November 5, 2026 at 7:31 PM IST
नवादा: बिहार के नवादा जिले में टोटो (ई-रिक्शा) की बैटरी चोरी होने के बाद चोर का पता लगाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया. नारदीगंज थाना क्षेत्र के कहुआरा गांव में टोटो मालिक ने तांत्रिक को बुलाकर मंत्रोच्चार के साथ 'कटोरा उड़ाने' की प्रक्रिया शुरू कराई.
चोर का पता लगाने के लिए तांत्रिक का सहारा
बुधवार सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई यह प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलती रही. इस दौरान पीतल का कटोरा रेंगते हुए कहुआरा गांव से नारदीगंज बाजार तक पहुंचा. इस अनोखे नजारे को देखने के लिए रास्ते में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई. करीब आठ घंटे तक चले इस घटनाक्रम की इलाके में खूब चर्चा हो रही है.
घर के पास खड़े टोटो से चोरी हुई बैटरी
मामला नारदीगंज थाना क्षेत्र की कहुआरा पंचायत के कहुआरा गांव का है. जानकारी के अनुसार, मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे गांव निवासी रविन्द्र महतो रोज की तरह टोटो चलाकर घर लौटे थे. दिनभर मेहनत करने के बाद उन्होंने अपना टोटो घर के पास खड़ा कर दिया और सोने चले गए.
बुधवार सुबह जब वे उठे तो टोटो घर के पास नहीं मिला. काफी खोजबीन करने पर घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर पइन के किनारे टोटो खड़ा मिला. जांच करने पर उसकी बैटरी गायब थी. इसके बाद उन्होंने चोरी हुई बैटरी का पता लगाने के लिए तांत्रिक की मदद ली.
सुबह से शाम तक उड़ाया गया कटोरा
बैटरी चोरी के बाद तांत्रिक ने मंत्रोच्चार के साथ पीतल के कटोरे को चलाने की प्रक्रिया शुरू की. ग्रामीण भाषा में इसे 'कटोरा उड़ाना' कहा जाता है. इस दौरान कटोरा जमीन पर रेंगते हुए कहुआरा गांव से नारदीगंज बाजार की ओर बढ़ता रहा. रास्ते में इस नजारे को देखने के लिए राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. देखते ही देखते हजारों लोग इस घटनाक्रम को देखने पहुंच गए.
यह प्रक्रिया बुधवार सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई और शाम करीब 6 बजे तक जारी रही. हालांकि, बाद में किसी कारणवश कटोरा उड़ाने का सिलसिला रोक दिया गया.
असाढ़ी गांव के रहने वाले हैं मन्ना बाबा
इस प्रक्रिया में शामिल तांत्रिक की पहचान मन्ना बाबा के रूप में हुई है. करीब 70 वर्षीय मन्ना बाबा नवादा और नारदीगंज के बीच स्थित असाढ़ी गांव के निवासी हैं. उनके पिता का नाम स्वर्गीय वासुदेव सिंह बताया गया है.
पहले भी हो चुकी है ऐसी प्रक्रिया
ग्रामीणों के अनुसार, कहुआरा गांव में कटोरा उड़ाने की प्रक्रिया पहली बार नहीं हुई है. इससे पहले गांव निवासी सुधीर सिंह की महंगी घड़ी चोरी हो गई थी. उस घटना के बाद भी तांत्रिक की मदद से कटोरा उड़ाया गया था. ग्रामीणों के मुताबिक, उस समय कटोरा रेंगते हुए उस स्थान तक पहुंचा था, जहां घड़ी रखी हुई थी. इसके बाद घड़ी मिल गई थी.
तीन हजार रुपये तक बताया जाता है शुल्क
स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि इस तरह की प्रक्रिया के लिए तांत्रिक करीब तीन हजार रुपये तक शुल्क लेते हैं. इसके अलावा पूजा-पाठ की सामग्री का खर्च अलग होता है. कुछ लोग अपनी मान्यता के अनुसार इससे अधिक राशि भी देते हैं.
हालांकि, इस तरह की प्रक्रिया के दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है. ग्रामीणों के मुताबिक, कटोरा रेंगते हुए किसी व्यक्ति के सिर या शरीर से सट जाता है तो संबंधित व्यक्ति नाराज हो सकता है, जिससे आपसी विवाद और मारपीट की आशंका बनी रहती है.
पीड़ित दंपती ने थाने में दिया आवेदन
इधर, बैटरी चोरी की घटना को लेकर रविन्द्र महतो और उनकी पत्नी ने बुधवार सुबह नारदीगंज थाने में लिखित आवेदन दिया है. पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी और नवादा के पुलिस अधीक्षक से चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है.
"ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है. पुलिस से चोरी हुई टोटो की बैटरी बरामद कराने और घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है."- रविन्द्र महतो, पीड़ित
ग्रामीण मान्यताओं के बीच पुलिस जांच का इंतजार
चोरी की घटना के बाद तांत्रिक के माध्यम से कटोरा उड़ाने की यह प्रक्रिया इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि, इस तरह की विधियों से चोर की पहचान होने का कोई प्रमाणित वैज्ञानिक आधार नहीं है. चोरी के मामले में वास्तविक आरोपियों तक पहुंचने और बैटरी बरामद करने की जिम्मेदारी पुलिस की जांच पर निर्भर करेगी.
"टोटो (ई-रिक्शा) की बैटरी चोरी के मामले में पीड़ित रविन्द्र महतो के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले का अनुसंधान जारी है."- राजेश कुमार, नारदीगंज थानाध्यक्ष
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