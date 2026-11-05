ETV Bharat / state

चोर का पता लगाने के लिए 'उड़ाया कटोरा', सुबह से शाम तक चला अंधविश्वास का खेल

नवादा में अंधविश्वास का खेल ( ETV Bharat )

चोर का पता लगाने के लिए तांत्रिक का सहारा

बुधवार सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई यह प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलती रही. इस दौरान पीतल का कटोरा रेंगते हुए कहुआरा गांव से नारदीगंज बाजार तक पहुंचा. इस अनोखे नजारे को देखने के लिए रास्ते में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई. करीब आठ घंटे तक चले इस घटनाक्रम की इलाके में खूब चर्चा हो रही है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

घर के पास खड़े टोटो से चोरी हुई बैटरी

मामला नारदीगंज थाना क्षेत्र की कहुआरा पंचायत के कहुआरा गांव का है. जानकारी के अनुसार, मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे गांव निवासी रविन्द्र महतो रोज की तरह टोटो चलाकर घर लौटे थे. दिनभर मेहनत करने के बाद उन्होंने अपना टोटो घर के पास खड़ा कर दिया और सोने चले गए.

बुधवार सुबह जब वे उठे तो टोटो घर के पास नहीं मिला. काफी खोजबीन करने पर घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर पइन के किनारे टोटो खड़ा मिला. जांच करने पर उसकी बैटरी गायब थी. इसके बाद उन्होंने चोरी हुई बैटरी का पता लगाने के लिए तांत्रिक की मदद ली.

सुबह से शाम तक उड़ाया गया कटोरा

बैटरी चोरी के बाद तांत्रिक ने मंत्रोच्चार के साथ पीतल के कटोरे को चलाने की प्रक्रिया शुरू की. ग्रामीण भाषा में इसे 'कटोरा उड़ाना' कहा जाता है. इस दौरान कटोरा जमीन पर रेंगते हुए कहुआरा गांव से नारदीगंज बाजार की ओर बढ़ता रहा. रास्ते में इस नजारे को देखने के लिए राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. देखते ही देखते हजारों लोग इस घटनाक्रम को देखने पहुंच गए.

कटोरा उड़ाता तांत्रिक (ETV Bharat)

यह प्रक्रिया बुधवार सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई और शाम करीब 6 बजे तक जारी रही. हालांकि, बाद में किसी कारणवश कटोरा उड़ाने का सिलसिला रोक दिया गया.

असाढ़ी गांव के रहने वाले हैं मन्ना बाबा

इस प्रक्रिया में शामिल तांत्रिक की पहचान मन्ना बाबा के रूप में हुई है. करीब 70 वर्षीय मन्ना बाबा नवादा और नारदीगंज के बीच स्थित असाढ़ी गांव के निवासी हैं. उनके पिता का नाम स्वर्गीय वासुदेव सिंह बताया गया है.

पहले भी हो चुकी है ऐसी प्रक्रिया

ग्रामीणों के अनुसार, कहुआरा गांव में कटोरा उड़ाने की प्रक्रिया पहली बार नहीं हुई है. इससे पहले गांव निवासी सुधीर सिंह की महंगी घड़ी चोरी हो गई थी. उस घटना के बाद भी तांत्रिक की मदद से कटोरा उड़ाया गया था. ग्रामीणों के मुताबिक, उस समय कटोरा रेंगते हुए उस स्थान तक पहुंचा था, जहां घड़ी रखी हुई थी. इसके बाद घड़ी मिल गई थी.