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डीडवाना-कुचामन जिले के 9 सरकारी अस्पतालों में हेल्प डेस्क, जहां प्रसव सखियां करेगी गर्भवतियों की मदद... हाई रिस्क केस को प्राथमिकता

सभी हेल्प डेस्क पर 24 घंटे प्रसव सखियां तैनात रहेंगी ताकि गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर सुविधा और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.

Staff at the help desk of Bangar Hospital, Didwana.
डीडवाना के बांगड़ अस्पताल की हेल्प डेस्क पर स्टाफ (Photo: Local Person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 5:34 PM IST

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कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में अब ‘प्रसव सखी’ हेल्प डेस्क सेवा शुरू की गई है. इसमें अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं को तुरंत सहायता, आवश्यक मार्गदर्शन, पंजीयन, जांच और उपचार से जुड़ी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध कराई जाएंगी. हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान कर उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं प्राथमिकता से दी जाएगी.

राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय डीडवाना समेत कई प्रसव केंद्रों पर ‘प्रसव सखी’ हेल्प डेस्क शुरू की गई. डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉ. अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि इस हेल्प डेस्क का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को त्वरित सहायता, सही मार्गदर्शन और बेहतर समन्वित सेवाएं उपलब्ध कराना है. खासतौर पर हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान कर समय पर विशेषज्ञ उपचार से जोड़ना प्राथमिकता रहेगी. डेस्क की शुरुआत अस्पताल में परामर्श को आई गर्भवती महिला से ही कराया गया. प्रथम चरण में राजकीय जिला चिकित्सालय डीडवाना और कुचामन, राजकीय उप जिला चिकित्सालय परबतसर, नावां, लाडनूं, मकराना तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी खाटू, बोरावड़ और मौलासर में यह व्यवस्था शुरू की है. इन हेल्प डेस्क पर 24 घंटे प्रसव सखियां मिलेंगी ताकि गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर सुविधा और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.

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प्रसव सखी की जिम्मेदारी यह : अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. अरविंदर चौधरी ने बताया कि प्रसव सखियां मरीजों और उनके परिजनों को जांच, उपचार और अस्पताल की विभिन्न प्रक्रियाओं की सही जानकारी देंगी. डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग में नर्सिंग अधिकारियों को प्रसव सखी की जिम्मेदारी दी गई है. ये प्रसव सखियां न केवल गर्भवती महिलाओं का अस्पताल में पंजीयन कराएंगी, बल्कि जांच, उपचार, प्रसव की प्रक्रिया और प्रसवोत्तर देखभाल तक लगातार सहयोग देती रहेंगी. अस्पताल प्रबंधन का मानना है, इस व्यवस्था से हाई रिस्क गर्भवतियों की समय पर पहचान, प्रभावी रेफरल प्रबंधन और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी.

डेस्क के उद्देश्य

  • गर्भवती को अस्पताल में भटकने से बचाना
  • एक स्थान पर समन्वित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना
  • प्रसव सखियां गर्भवती महिलाओं का स्वागत, पंजीयन, जांच प्रक्रिया में सहयोग करेंगी
  • सखियां संबंधित वार्ड तक पहुंचाने और प्रसव पूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल में मार्गदर्शन करेंगी
  • हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान कर समय रहते विशेषज्ञ चिकित्सकों से जोड़ने और जरूरत पर त्वरित रेफरल की व्यवस्था करना

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TAGGED:

GOVERNMENT BANGAR HOSPITAL DIDWANA
PRASAV SAKHI AVAILABLE AT HELP DESK
PRIORITY FOR HIGH RISK CASES
ASSISTANCE TO PREGNANT WOMEN
PRASAV SAKHI HELP DESK SERVICE

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