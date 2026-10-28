रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के लिए खुशखबरी! समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में होगी हेल्प डेस्क
समस्याओं और सुझावों पर ध्यान देने के लिए नियमित संवाद की व्यवस्था भी बनाई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:37 PM IST
लखनऊ: रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Online Medical Reimbursement) में आने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए अब जनपद स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी. इसके साथ ही, उनकी समस्याओं और सुझावों पर ध्यान देने के लिए नियमित संवाद की व्यवस्था भी बनाई जाएगी. इसकी जानकारी पीपीएस सेवानिवृत्त ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने दी है.
पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीजीपी राजीव कृष्ण शामिल हुए थे. इस दौरान सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाने, लाइसेंस संबंधी मांगों और विश्राम कक्षों की व्यवस्था सहित नौ सूत्रीय मांगपत्र प्रस्तुत किया गया.
डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि लाइसेंस संबंधी मांगों को लेकर शासन स्तर पर वार्ता की जाएगी और उचित निर्देश जारी कराने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने ऑनलाइन मेडिकल रीइंबर्समेंट की प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए जिला स्तर पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था करने की बात कही. इससे पेंशनर्स को जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन फॉर्म भरने सहित अन्य तकनीकी कार्यों में मदद मिल सकेगी.
डीजीपी ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नियमित संवाद की व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया, ताकि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान किया जा सके. वहीं, महासचिव श्याम पाल सिंह ने बताया कि पिछले एक वर्ष में एसोसिएशन के 46 सदस्यों के निधन की सूचना मिली है. इस पर उपस्थित सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी. अंत में एसोसिएशन की ओर से डीजीपी और आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया।
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