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रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के लिए खुशखबरी! समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में होगी हेल्प डेस्क

सेवानिवृत्त ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन का अधिवेशन ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Online Medical Reimbursement) में आने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए अब जनपद स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी. इसके साथ ही, उनकी समस्याओं और सुझावों पर ध्यान देने के लिए नियमित संवाद की व्यवस्था भी बनाई जाएगी. इसकी जानकारी पीपीएस सेवानिवृत्त ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने दी है.

सेवानिवृत्त ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन का अधिवेशन (Photo Credit; ETV Bharat) पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीजीपी राजीव कृष्ण शामिल हुए थे. इस दौरान सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाने, लाइसेंस संबंधी मांगों और विश्राम कक्षों की व्यवस्था सहित नौ सूत्रीय मांगपत्र प्रस्तुत किया गया.