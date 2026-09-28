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उत्तराखंड में फंसे 136 ट्रेकर्स का हेलीकॉप्टर से होगा रेस्क्यू, अफसरों को 24×7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश

बारिश और लैंडस्लाइड के कारण उत्तरकाशी में 10 ट्रेकिंग दलों के 136 ट्रेकर्स फंसे हैं, इनको सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर रेस्क्यू की तैयारी

UTTARKASHI TREKKERS RESCUE
फंसे ट्रेकर्स का हेलीकॉप्टर से होगा रेस्क्यू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 28, 2026 at 6:58 AM IST

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Updated : September 28, 2026 at 7:05 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच कई जगह लैंडस्लाइड और पर्यटकों के फंसने की भी जानकारी आ रही है. इस स्थिति को देखते हुए अब राज्य में रेस्क्यू के लिए पर्याप्त हेलीकॉप्टर की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं. खास बात यह है कि आने वाले 24 घंटे में भी राज्य के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है.

बारिश लैंडस्लाइड से फंसे पर्यटकों के रेस्क्यू के लिए तैयारी: उत्तराखंड में आने वाले 24 घंटे मौसम के लिहाज से खासे संवेदनशील रहने वाले हैं. प्रदेश में पिछले करीब 48 घंटे से कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भी कई जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है. उत्तरकाशी और देहरादून के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

जिला प्रशासन और राज्य स्तर पर की जा रही निगरानी: लगातार बारिश का असर तापमान पर भी दिखाई दे रहा है. देहरादून में न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस और टिहरी में करीब 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. बारिश के बीच कई इलाकों में लैंडस्लाइड और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और राज्य स्तर पर भी लगातार निगरानी की जा रही है.

अधिकारियों को 24×7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश: इसी स्थिति को देखते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने रविवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश में बारिश और उससे पैदा हुई परिस्थितियों की समीक्षा की. उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी जिलाधिकारियों से भी स्थिति की जानकारी ली. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 24×7 अलर्ट मोड पर रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

फंसे पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से किया जाएगा रेस्क्यू: बारिश के बीच सबसे महत्वपूर्ण चुनौती हाई एल्टीट्यूड ट्रेकिंग रूटों पर मौजूद ट्रेकर्स की सुरक्षा को लेकर है. उत्तरकाशी में 10 ट्रेकिंग दलों के 136 ट्रेकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर रेस्क्यू की तैयारी की गई है. वहीं बागेश्वर में 43 ट्रेकर्स को मौसम खराब होने के कारण सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है. प्रशासन के मुताबिक बागेश्वर के ट्रेकर्स फंसे हुए नहीं हैं और मौसम की स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे भेजने का निर्णय लिया जाएगा.

जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त हेलीकॉप्टर की होगी व्यवस्था: मुख्य सचिव ने रेस्क्यू अभियान के लिए पर्याप्त संख्या में हेलीकॉप्टर उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं. यूकाडा के माध्यम से हेलीकॉप्टरों को तैयार रखने के साथ ही जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था करने को कहा गया है. दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम तेजी से बदलने की स्थिति को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की योजना में भी जरूरत के मुताबिक बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं.

हेलीकॉप्टर्स में सैटेलाइट फोन अनिवार्य: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान संचार व्यवस्था को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं. मुख्य सचिव ने कहा है कि अभियान में शामिल प्रत्येक हेलीकॉप्टर में सैटेलाइट फोन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि ऐसे क्षेत्रों में भी रेस्क्यू टीमों से लगातार संपर्क बना रहे जहां मोबाइल नेटवर्क या दूसरी संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं.

ट्रेकर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए भी तैयारी: रेस्क्यू के बाद ट्रेकर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है. एम्स ऋषिकेश और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि रेस्क्यू के बाद किसी ट्रेकर की तबीयत खराब होने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.

मौसम का मिजाज देखकर तीर्थ यात्रियों पर होगा फैसला: वहीं चारधाम यात्रा को लेकर भी प्रशासन को मौसम और सड़क की वास्तविक स्थिति के आधार पर यात्रा संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं. अत्यधिक बारिश या मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने और परिस्थितियां सामान्य होने के बाद ही आगे भेजने को कहा गया है.

नदियों के जलस्तर पर 24 घंटे निगरानी: बारिश के बीच नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर भी प्रशासन को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. सभी जिलों में नदियों के जलस्तर पर 24 घंटे नजर रखने और नदी किनारे रहने वाले लोगों को समय रहते अलर्ट करने को कहा गया है. डैम और बैराज से पानी छोड़े जाने की स्थिति में डाउनस्ट्रीम इलाकों में पहले से सूचना पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

रेस्क्यू व्यवस्था मजबूत रखने पर फोकस: इस तरह अगले 24 घंटे में बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सरकार का फोकस फिलहाल रेस्क्यू व्यवस्था मजबूत रखने, संवेदनशील इलाकों की निगरानी और चारधाम समेत पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा पर है.
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Last Updated : September 28, 2026 at 7:05 AM IST

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