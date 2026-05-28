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धुएं की गिरफ्त में रुद्रप्रयाग, धधकते जंगलों ने बढ़ाया खतरा, कम विजिबिलिटी में भी उड़ रहे हेलीकॉप्टर

रुद्रप्रयाग में जंगलों में लगी आग के कारण चारों तरफ धुआं फैल गया है. कम विजिबिलिटी में हेलीकॉप्टरों उड़ान भर रहे हैं.

RUDRAPRAYAG
धुएं की गिरफ्त में रुद्रप्रयाग, धधकते जंगलों ने बढ़ाया खतरा (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 28, 2026 at 3:29 PM IST

4 Min Read
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रुद्रप्रयाग: देवभूमि उत्तराखंड का पर्वतीय जिला रुद्रप्रयाग इन दिनों भीषण वनाग्नि की चपेट में है. पहाड़ों पर धधकते जंगल अब विकराल रूप धारण कर चुके हैं. आग की लपटें केवल जंगलों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि इसका असर आम जनजीवन, पर्यावरण और चारधाम यात्रा पर भी साफ दिखाई देने लगा है. चारों ओर फैला जहरीला धुआं लोगों के लिए आफत बन गया है. हालात ऐसे हैं कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और पूरा वातावरण घुटन भरा महसूस हो रहा है.

जंगलों में लगी आग से हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित: बेशकीमती वन संपदा राख में तब्दील हो रही है, जबकि वन्यजीव अपनी जान बचाने के लिए आबादी वाले क्षेत्रों की ओर भागने को मजबूर हैं. पहाड़ों से उठता घना धुआं दिन में सूरज की रोशनी को धुंधला कर रहा है, वहीं रात में चांद तक दिखाई नहीं दे रहा. ऐसा प्रतीत हो रहा है मानों पूरा रुद्रप्रयाग जनपद धुएं की चादर में कैद हो गया हो.

रुद्रप्रयाग में जंगलों में लगी आग के कारण चारों तरफ धुआं (VIDEO-ETV Bharat)

स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी लगभग शून्य के करीब पहुंच गई है. इसके बावजूद केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवाएं लगातार संचालित हो रही हैं. घने धुएं और धुंध जैसे हालातों में हेलीकॉप्टर उड़ानों को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन को तत्काल इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और सुरक्षा मानकों की सख्ती से जांच करानी चाहिए. लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जब घाटियों में धुएं के कारण दृश्यता बेहद कम है, तब आखिर यात्रियों की जान जोखिम में डालकर उड़ानें क्यों संचालित की जा रही हैं.

वनाग्नि ने प्रकृति, पर्यावरण, वन्यजीव और इंसानी जिंदगी सभी को संकट में डाल दिया है. जगह-जगह जंगल धधक रहे हैं, लेकिन आग पर अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है. लगातार फैलती आग और धुएं ने लोगों की चिंता और भय दोनों बढ़ा दी है.

स्थानीय निवासी संजू पांडे, नवीन रावत और प्रवीण रावत ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए तत्काल अतिरिक्त संसाधन लगाए जाएं. उन्होंने कहा कि, हवाई और जमीनी स्तर पर राहत एवं नियंत्रण अभियान तेज किए जाएं और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो हालात और अधिक भयावह हो सकते हैं.

वहीं, पिछले दस वर्षों से हिमालय संरक्षण के लिए कार्य कर रहे पर्यावरण विशेषज्ञ देव राघवेंद्र बद्री ने भी इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताई है. उन्होंने बताया कि जंगलों में लगी आग से आंखों में जलन, खांसी और सांस संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. वायु की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है. उन्होंने कहा कि जंगलों से निकलने वाले कार्बन को 'ब्लैक कार्बन' कहा जाता है और जब यह धुआं हिमालयी क्षेत्रों तक पहुंचता है, तो ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ जाती है. इससे समय से पहले ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जो भविष्य में बड़े पर्यावरणीय संकट का कारण बन सकता है.

केदारघाटी की घाटियां बेहद संकरी हैं, जहां बहुत तेजी से जीरो विजिबिलिटी की स्थिति बनती है. अप्रैल माह से ही केदारघाटी के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं. जंगलों में लगी आग से उठने वाले घने धुएं के बीच हेलीकॉप्टर संचालन बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है और हेली दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.
-देवराघवेंद्र बद्री, पर्यावरण विशेषज्ञ-

प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन ने बताया कि, रुद्रप्रयाग जिले में जंगलों में लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए वन विभाग लगातार युद्धस्तर पर कार्य कर रहा है. विभागीय टीमें दिन-रात जंगलों में मोर्चा संभाले हुए हैं और अब तक कई हेक्टेयर वन क्षेत्र को आग की चपेट में आने से बचाया गया है. वन विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों की टीमें भी आग बुझाने में अहम भूमिका निभा रही हैं.

वनाग्नि फैलाने वालों पर विभाग की पैनी नजर है और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वन विभाग लगातार संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी कर रहा है और आग पर जल्द से जल्द पूरी तरह काबू पाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.
-रजत सुमन, प्रभागीय वनाधिकारी-

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