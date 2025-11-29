क्या हेलीकॉप्टर ट्रायल सफल होने से मनाली के पर्यटन कारोबार को लगेंगे पंख, जानिए कब से शुरू होंगी उड़ानें?

ETV Bharat / state

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के मनाली घूमने आ रहे सैलानियों को अब सीधा हवाई सेवा का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार की उड़ान 5.1 योजना के तहत शिमला के संजोली से मनाली के सासे हेलीपैड के लिए पवनहंस हेलीकॉप्टर की उड़ान आयोजित की जाएगी. इसके लिए हेलीकॉप्टर का ट्रायल भी किया गया जो पूरी तरह से सफल रहा. ऐसे में अब सासे हेलीपैड में सैलानियों की सुविधा के लिए अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा जा रहा है और करीब 3 महीने के भीतर शिमला से मनाली की हवाई सेवा को शुरू किया जाएगा.

संजोली से सासे हेलीपैड के लिए हेलीकॉप्टर ट्रायल

प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली से मनाली के सासे हेलीपैड के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का ट्रायल किया गया. सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का यह ट्रायल सफल रहा है. पवन हंस लिमिटेड की ओर से आरसीएस उड़ान के अंतर्गत सिंगल इंजन एस 350 बी3 हेलीकॉप्टर की संजौली से सासे हेलीकॉप्टर मनाली के लिए ट्रायल संचालित की गई. यह एक फिजिबिलिटी ट्रायल था. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की टीम को इसकी सारी जानकारी दी गई है.

मनाली से शिमला के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा

इस ट्रायल के दौरान जो भी जरूरी सुविधाएं जो होनी चाहिए थीं, यह भी देखा गया. आरसीएस उड़ान के तहत अनछुए पर्यटन स्थल जहां पर्यटकों और आम लोगों को अपेक्षाएं रहती हैं उन्हें भी हवाई सेवाओं से जोड़ने का लक्ष्या है. इन क्षेत्रों में सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर कारगर साबित होगा. मनाली से शिमला के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा का पर्यटक लाभ ले सकते हैं. निश्चित रूप से पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा.

उड़ान योजना पर्यटन कारोबार को लगेंगे पंख!

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डे पर पवनहंस के हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से अपनी हवाई सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में प्रदेश के विभिन्न हेलीपैड इस उड़ान योजना के तहत जोड़ने की तैयारी की जा रही है. इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि जिन इलाकों में हवाई अड्डे नहीं हैं, वहां हेलीपैड के माध्यम से लोगों को हवाई सेवा मिल सके.

साल 2023 से प्राकृतिक आपदा के चलते मंडी से मनाली तक सड़क मार्ग को भारी नुकसान हुआ है. जिस कारण सैलानियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी सड़क से सफर करना भारी पड़ रहा है. ऐसे में वर्तमान में पहले भुंतर हवाई अड्डे तक दिल्ली से सैलानियों को सेवा मिलती है. ऐसे में इस योजना से सैलानी सीधे मनाली तक हवाई सफर का आनंद उठा सकेंगे. इस योजना के शुरू होने से सैलानी चंडीगढ़ के साथ-साथ अब शिमला से भी हवाई सेवा के माध्यम से मनाली पहुंच पाएंगे.

इन शहरों से भुंतर के लिए सप्ताह में 3 दिन हवाई सुविधा

कुल्लू जिले में वर्तमान में भुंतर हवाई अड्डा से सैलानियों को दिल्ली से भुंतर आने की सुविधा मिलती है. इसके साथ-साथ चंडीगढ़ से भुंतर, जयपुर से भुंतर, देहरादून से भुंतर के लिए भी सप्ताह में 3 दिन सुविधा मिलती है. ऐसे में शिमला से अगर सैलानियों को सड़क मार्ग से मनाली आना हो तो उन्हें 6 घंटे का सफर तय करना पड़ता है. वहीं, उड़ान योजना के तहत शिमला से मनाली का सफर मात्र 30 मिनट में पूरा हो जाएगा और सैलानियों को भी इसमें काफी सुविधा होगी.

'पर्यटन के लिए हवाई सेवा बहुत जरूरी'

मनाली के पर्यटन कारोबारी रोशन ठाकुर का कहना है कि, "पर्यटन के लिए हवाई सेवा का होना काफी आवश्यक है और कई बार केंद्र सरकार से भी इस बारे आग्रह किया गया है. ऐसे में उड़ान योजना के शुरू होने से सैलानी हवाई सेवा के माध्यम से सीधे मनाली पहुंच पाएंगे. इससे पहले उन्हें भुंतर हवाई अड्डे पर उतरना पड़ता था और उसके बाद 60 किलोमीटर का सफर सड़क मार्ग से पूरा करना पड़ता था. उड़ान योजना शुरू होने से यहां के पर्यटन कारोबारी को काफी फायदा होगा."

'उड़ान योजना से ट्रैवल एजेंट को भी फायदा'

कुल्लू में ट्रेवल एजेंट कारोबारी अभिनव वशिष्ट का कहना है कि, "बाहरी राज्यों से सैलानी हवाई सेवा के माध्यम से भुंतर हवाई अड्डा तो पहुंचते थे. लेकिन, मनाली के लिए कोई भी उड़ान की सुविधा उपलब्ध नहीं थी. उड़ान योजना से यहां ट्रैवल एजेंट को भी फायदा होगा और सैलानियों को भी सड़क के सफ़र से निजात मिलेगी. शिमला से मनाली के लिए कोई भी उड़ान संचालित नहीं थी. ऐसे स्थानीय लोग भी अपने कार्य के लिए वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से आसानी से शिमला पहुंच सकते हैं."

'सभी सेवाएं पूरी होने के बाद किराया होगा तय'

जिला कुल्लू पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि, "संजौली से मनाली के लिए हेलीकॉप्टर का ट्रायल किया गया, वह पूरी तरह से सफल रहा है. ऐसे में अब सासे हेलीपैड में सैलानियों के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं. उसका विस्तार किया जा रहा है. फिलहाल शिमला से मनाली हवाई सेवा का किराया तय नहीं किया गया है. सभी सुविधाएं पूरी होने के बाद हवाई उड़ान का किराया शुरू किया जाएगा. रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के अन्य हेलीपैड को भी हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है."

