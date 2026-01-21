ETV Bharat / state

शिमला से चंडीगढ़-रिकांगपिओ के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू, इतना होगा किराया

शिमला: बुधवार को चंडीगढ़, शिमला-रिकांगपिओ और शिमला-कुल्लू के बीच हेली टैक्सी सेवा शुरू हो गई. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के उपनगर संजौली में स्थित हेलीपोर्ट से इस हेली टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया. हेरिटेज एविएशन सप्ताह के सातों दिन संजौली हेलीपोर्ट से रिकांगपिओ के लिए रोजाना एक, कुल्लू के लिए 2 उड़ानें संचालित होंगी. इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड चंडीगढ़-शिमला के बीच सप्ताह में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार और शनिवार हेली टैक्सी सेवा संचालित करेगा.

शिमला से चंडीगढ़ के लिए 3160 रुपए, शिमला से कुल्लू 3500, शिमला-रिकांगपिओ के लिए 4000 रूपए किराया तय किया गया है. हेली टेक्सी सेवा के संचालन का 80 फीसदी खर्च केंद्र और 20 फीसदी प्रदेश सरकार वहन करेगी. इस हेली टैक्सी सेवा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि पर्यटन हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जब से हमारी सरकार आई है पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है. कई नए आयाम स्थापित किए हैं. पूर्व की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चच कर बिल्डिंग्स बनाईं और ये खाली बिल्डिंग कांग्रेस सरकार को सौंप दी.