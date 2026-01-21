शिमला से चंडीगढ़-रिकांगपिओ के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू, इतना होगा किराया

शिमला से चंडीगढ़-रिकांगपिओ के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू, इतना होगा किराया
संजौली में स्थित हेलीपोर्ट से इस हेली टैक्सी सेवा का शुभारंभ हुआ. यहां से कुल्लू, रिकांगपिओ और चंडीगढ़ के लिए हेली टैक्सी सेवाएं मिलेंगी.
शिमला: बुधवार को चंडीगढ़, शिमला-रिकांगपिओ और शिमला-कुल्लू के बीच हेली टैक्सी सेवा शुरू हो गई. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के उपनगर संजौली में स्थित हेलीपोर्ट से इस हेली टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया. हेरिटेज एविएशन सप्ताह के सातों दिन संजौली हेलीपोर्ट से रिकांगपिओ के लिए रोजाना एक, कुल्लू के लिए 2 उड़ानें संचालित होंगी. इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड चंडीगढ़-शिमला के बीच सप्ताह में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार और शनिवार हेली टैक्सी सेवा संचालित करेगा.
शिमला से चंडीगढ़ के लिए 3160 रुपए, शिमला से कुल्लू 3500, शिमला-रिकांगपिओ के लिए 4000 रूपए किराया तय किया गया है. हेली टेक्सी सेवा के संचालन का 80 फीसदी खर्च केंद्र और 20 फीसदी प्रदेश सरकार वहन करेगी. इस हेली टैक्सी सेवा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि पर्यटन हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जब से हमारी सरकार आई है पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है. कई नए आयाम स्थापित किए हैं. पूर्व की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चच कर बिल्डिंग्स बनाईं और ये खाली बिल्डिंग कांग्रेस सरकार को सौंप दी.
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सुक्खू ने कहा कि जब हाई एंड टूरिस्ट आएगा तो हिमाचल को इसका लाभ मिलेगा. पूर्व की बीजेपी सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया. प्रदेश में 70 के करीब हेलीपैड हैं. अब हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं. प्रदेश की खूबसूरती को निहारने के लिए सरकार नेयोजना तैयार की और उड़ान सेवा शुरू की जा रही है. इसी योजना के तहत शिमला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से रिकांगपिओ के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की है. शिमला का हेली पोर्ट काफी समय से ऐसे ही पड़ा हुआ था. इसका निर्माण पूर्व की वीरभद्र सरकार ने किया था, लेकिन पूर्व की भाजपा सरकार ने यहां पर सेवाओं को शुरू नहीं की थी. अब यहां से अलग-अलग क्षेत्र के लिए हवाई सेवा शुरू की जा रही है. यहां पर सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखा गया है.
