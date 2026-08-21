मणिमहेश यात्रा 2026: हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू
हिमाचल प्रदेश की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में से एक मणिमहेश यात्रा 25 अगस्त से हो रही शुरू.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 1:54 PM IST
चंबा: श्री मणिमहेश यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुगम आवागमन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है. एडीएम भरमौर विकास शर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षित आवागमन और यात्रा के दौरान जरूरी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं.
आधिकारिक वेबसाइट से करें बुकिंग
एडीएम भरमौर विकास शर्मा ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग केवल श्री मणिमहेश यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट https://manimaheshyatra.hp.gov.in के जरिए ही करें. उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील है कि किसी भी अनधिकृत वेबसाइट, लिंक या अन्य माध्यम से हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग न करें. बुकिंग करने से पूर्व यात्रा संबंधी दिशा-निर्देश, नियम एवं जरूरी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ लें.
25 अगस्त से शुरू होगी मणिमहेश यात्रा
बता दें कि चंबा जिले के भरमौर में उत्तर भारत की कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्री मणिमहेश यात्रा इस बार 25 अगस्त से 20 सितंबर तक होने जा रही है. इस दौरान यात्रा जहां पैदल की जा सकती है तो वहीं चलने फिरने में असमर्थ लोग हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा कर सकते हैं. गौरतलब है कि मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में से एक है. इस धार्मिक यात्रा में देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं.
मणिमहेश यात्रा पर ये चीजें हैं प्रतिबंधित
- छोटी क्षमता युक्त पानी की बोतलों की बिक्री प्रतिबंधित
- नमकीन आदि के छोटे पैकेटों की बिक्री प्रतिबंधित
- बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित
- इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री पर प्रतिबंध