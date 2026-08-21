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मणिमहेश यात्रा 2026: हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू

चंबा: श्री मणिमहेश यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुगम आवागमन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है. एडीएम भरमौर विकास शर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षित आवागमन और यात्रा के दौरान जरूरी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं.

25 अगस्त से शुरू होगी मणिमहेश यात्रा

बता दें कि चंबा जिले के भरमौर में उत्तर भारत की कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्री मणिमहेश यात्रा इस बार 25 अगस्त से 20 सितंबर तक होने जा रही है. इस दौरान यात्रा जहां पैदल की जा सकती है तो वहीं चलने फिरने में असमर्थ लोग हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा कर सकते हैं. गौरतलब है कि मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में से एक है. इस धार्मिक यात्रा में देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं.

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