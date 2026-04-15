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पंतनगर एयरपोर्ट से हेली सेवा शुरू, नौकुचियाताल के लिए भरी पहली उड़ान

'उड़ान' योजना के तहत उधम सिंह नगर के पंतनगर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई. पहली उड़ान नौकुचियाताल ने लिए भरी गई.

Pantnagar Airport
पंतनगर एयरपोर्ट से हेली सेवा शुरू (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 15, 2026 at 3:55 PM IST

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रुद्रपुर: उत्तराखंड में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. 'उड़ान' योजना के तहत पंतनगर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई हैं. विधायक शिव अरोरा और जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने पहली हेली सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया.

उत्तराखंड के पंतनगर और रुद्रपुर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है. केंद्र सरकार की 'उड़ान' योजना के तहत पवन हंस कंपनी द्वारा पंतनगर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवाओं का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है. इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा और जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने पंतनगर एयरपोर्ट से नौकुचियाताल (भीमताल) के लिए पहली हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नारियल फोड़कर शुभारंभ किया.

Pantnagar Airport
डीएम और विधायक ने दिखाई झंडी (PHOT0-ETV Bharat)

इस नई सेवा के शुरू होने से कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन और यातायात को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. कार्यक्रम के दौरान विधायक शिव अरोरा ने कहा कि, यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए भी एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और पंतनगर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को हेली सेवा से जोड़ा जा रहा है.

विधायक ने इस सुविधा के लिए केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, इससे न केवल उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा, बल्कि नेपाल सीमा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को भी आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि अब पर्यटक बहुत कम समय में लगभग आधे से पौने घंटे में अल्मोड़ा, देहरादून और नैनीताल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकेंगे, जिससे पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी.

Pantnagar Airport
डीएम शिव अरोरा ने नारियल फोड़कर सेवा का शुभारंभ किया. (PHOT0-ETV Bharat)

वहीं जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि, यह हेली सेवा देहरादून, नौकुचियाताल और अल्मोड़ा को जोड़ने का काम करेगी. उन्होंने बताया कि इस सेवा के शुरू होने से लोगों का समय बचेगा और यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक हो जाएगी.

जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि, पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है और इसके विस्तार का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के विस्तार के बाद यह नोएडा के जेवर एयरपोर्ट और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से भी जुड़ जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का लाभ भी मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के विकसित होने से क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों को भी बड़ा फायदा होगा और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी.

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