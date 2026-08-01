वैष्णो देवी और केदारनाथ की तरह अब देवघर और बासुकीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा! जानें, कितने रुपये में कर सकेंगे सवारी
देवघर और बासुकीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत जल्द होने वाली है.
Published : August 1, 2026 at 6:19 PM IST
दुमकाः भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता वैष्णो देवी, केदारनाथ की तरह देवघर के बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम के बीच हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है.
श्रावणी मेला 2026 के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ देवघर और बासुकीनाथ धाम तक त्वरित आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के नागर विमानन विभाग द्वारा 04 अगस्त 2026 से हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की जा रही है.
जिला प्रशासन ने दी जानकारी
हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने की जानकारी दुमका जिला प्रशासन के जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई. उसके अनुसार नागर विमानन विभाग के झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट (JFI) के माध्यम से संचालित यह सेवा आम जनता के लिए व्यावसायिक किराये पर उपलब्ध होगी.
इसके तहत श्रद्धालु देवघर और बासुकीनाथ धाम के आकाशीय दर्शन के साथ-साथ दोनों धार्मिक स्थलों के बीच हेलीकॉप्टर यात्रा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे. हेलीकॉप्टर के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. विभाग का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस सुविधा का लाभ उठा सकें.
नागर विमान के अधिकारी ने दी जानकारी
झारखंड नगर विमान विभाग के अधिकारी एन. राठौर ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से श्रद्धालुओं को यह सुविधा प्रधान की जा रही है. फिलहाल फोर प्लस वन सीटेड का एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जा रहा है. उड़ान की अवधि सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 तक होगी.
व्यवसायियों और पंडा समाज ने जताई खुशी
झारखंड सरकार की इस पहल पर स्थानीय कारोबारियों और बासुकीनाथ के पंडा समाज के लोगों ने खुशी जताई है. दुमका चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज कुमार घोष ने कहा कि सरकार की यह पहल काफी सराहनीय है. इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी.
उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन जितना ज्यादा और सहूलियत वाला होगा तो यहां अधिक से अधिक लोग पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कि यह सुविधा सिर्फ सावन माह की नहीं बल्कि पूरे वर्ष होना चाहिए. इधर बासुकीनाथ पंडा समाज के लोगों ने भी काफी खुशी जताई है. पंडा रूपेश झा ने कहा कि जिन श्रद्धालुओं के पास बेहतर पेइंग कैपेसिटी है, उनके लिए तो यह काफी आनंददायक सफर होगा. निश्चित रूप से इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
देवघर से बासुकीनाथ का किराया साढ़े चार हजार रुपये
हेलीकॉप्टर सेवा का किराया भी तय कर दिया गया है. देवघर आकाशीय परिदर्शन और बासुकीनाथ आकाशीय परिदर्शन के लिए 07 से 10 मिनट की उड़ान का किराया ₹2,850 निर्धारित किया गया है. वहीं देवघर से त्रिकूट पहाड़ आकाशीय परिदर्शन के लिए 10 से 15 मिनट की उड़ान का किराया ₹3,750 और देवघर से बासुकीनाथ तक एकतरफा हेलीकॉप्टर सेवा का किराया ₹4,500 निर्धारित किया गया है. इसका वेबसाइट और फोन नंबर www.jharkhandaviation.in/9122583111 है.
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