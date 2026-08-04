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बिहार में मां मुंडेश्वरी धाम के लिए हेली टूरिज्म का आगाज, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

कैमूर के मुंडेश्वरी धाम के लिए हेली टूरिज्म शुरू छह हजार रुपए में बुक कर सकेंगे ऑनलाइन टिकट. पढ़िए विशाल कुमार की रिपोर्ट

Mundeshwari Dham helicopter service
मुंडेश्वरी धाम के लिए हेली टूरिज्म का हुआ आगाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 4, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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कैमूर: बिहार के कैमूर स्थित विश्व प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम में हेली टूरिज्म योजना के अंतर्गत पहली बार सफलतापूर्वक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ. इस उद्घाटन फ्लाइट में सवार श्रद्धालुओं ने सीधे मां मुंडेश्वरी के दरबार पहुंचकर पूजा-अर्चना की और दर्शन का लाभ उठाया. ऐतिहासिक धरती पर पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात: गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब सम्राट चौधरी पहली बार कैमूर के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने कई घोषणाएं की थीं. उन्हीं महत्वपूर्ण सौगातों में से एक मां मुंडेश्वरी धाम को हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा से जोड़ना था. इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: वहीं पहली बार हो रही हेलीकॉप्टर लैंडिंग के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट नजर आया. इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन द्वारा तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो. इन सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण उड़ानों के संचालन में किसी भी प्रकार की तकनीकी या व्यावहारिक दिक्कत नहीं आई.

यूनेस्को साइट का बड़ा प्लान: इस ऐतिहासिक मौके पर पटना से आई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) अधिकारी मिहिर कुमार ने भी मुंडेश्वरी धाम का निरीक्षण किया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार का मुख्य ध्यान इस धाम का चौमुखी विकास करने पर केंद्रित है. उन्होंने बताया कि आने वाले सालों में इस ऐतिहासिक परिसर को यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित कराया जाएगा.

स्थानीय रोजगार और विकास: मिहिर कुमार ने कहा कि इस योजना से यहां देश-विदेश के पर्यटक आएंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. मंदिर के जितने भी ऐतिहासिक अवशेष टूटे या बिखरे हुए हैं, उन्हें पुरातत्व विभाग के नियमों के तहत सहेजा जाएगा. वैज्ञानिक तरीकों से इन प्राचीन धरोहरों को समेटने और सजाने का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा.

"सरकार का मुख्य ध्यान इस धाम का चौमुखी विकास करने पर केंद्रित है. आने वाले सालों में इस ऐतिहासिक परिसर को यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित कराया जाएगा. मंदिर के सभी ऐतिहासिक टूटे या बिखरे अवशेषों को पुरातत्व विभाग के नियमों के तहत सहेजा जाएगा. वैज्ञानिक तरीकों से इन प्राचीन धरोहरों को समेटने और सजाने का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा."- मिहिर कुमार, अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

किराया और बुकिंग प्रक्रिया: बता दें कि पटना से मां मुंडेश्वरी धाम तक का प्रति सीट किराया मात्र 6,000 रुपए निर्धारित किया गया है. यह विशेष हेलीकॉप्टर सेवा हर शनिवार और रविवार को पर्यटकों के लिए नियमित रूप से संचालित की जाएगी. यात्रा के लिए श्रद्धालु पर्यटन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग आसानी से कर सकते हैं.

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