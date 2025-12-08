ETV Bharat / state

Mehandipur Balaji : रोमांच, उत्साह, पुष्प वर्षा...मेहंदीपुर बालाजी में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू

अभी शुरुआती चरण में अलवर जिले के पिनान से दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी तक 5 यात्रियों को लाने के लिए 36 हजार रुपये का चार्ज तय किया गया है. यह किराया यात्रियों के वजन के आधार पर थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, जिसे लेकर कंपनी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है. उन्होंने बताया कि फिलहाल कंपनी की ओर से राज्य सरकार से 3 साल के लिए एमओयू किया गया है. पर्यटकों में इसे लेकर उत्साह नजर आया तो आगे के लिए भी एमओयू बढ़ाया जा सकता है.

पिनान में रहेगा पार्किंग रेस्ट एरिया : सेवा संचालित करने वाली कंपनी के एडवाइजर मनोज पिपरसानिया ने बताया कि शुरुआत एक हेलीकॉप्टर से की गई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर संख्या 8 तक बढ़ाई जा सकती है. दिलचस्प बात यह कि उनकी कंपनी के पास कुल 8 हेलीकॉप्टर और दो जेट मौजूद हैं, यानि आसमान में ट्रैफिक बढ़ना जिले के लिए कोई चुनौती नहीं रहने वाली.

बालाजी थाना क्षेत्र के पास बने हेलीपैड पर सोमवार को जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, वहां मौजूद भीड़ में रोमांच की लहर दौड़ गई. सबसे आगे खड़ी स्कूली बालिकाओं ने स्थानीय दौसा जिले के निवासी और हेलीकॉप्टर के पायलट अभय गुर्जर का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया. फूल-मालाएं, तालियां और कैमरों की चमक, हेलीपैड कुछ देर के लिए किसी फिल्मी सीन जैसा लगने लगा.

दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी में सोमवार से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा ने पूरे इलाके में मानो नई उड़ान भर दी है. धार्मिक पर्यटन के लिए मशहूर इस धाम में अब आसमान से आने-जाने की सुविधा जुड़ते ही माहौल में एक नई ऊर्जा दिखने लगी है. उत्साह भी ऐसा कि जैसे पूरा शहर अपनी ही छत पर उतरते हेलीकॉप्टर की धड़कन सुन रहा हो.

कंपनी अधिकारियों के अनुसार अलवर जिले के पिनान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज कट है, जिसके चलते दिल्ली से आने वाले पर्यटक पिनान से मेहंदीपुर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा का आनंद ले सकेंगे. हालांकि, ये सुविधा दिल्ली और जयपुर के लिए भी चालू है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होने के बाद पर्यटकों को जयपुर या दिल्ली छोड़ने की सुविधा रहेगी.

प्रति लैंडिंग पर 5 हजार का चार्ज ग्राम पंचायत को मिलेगा : जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि यह सेवा न सिर्फ भक्तों को, बल्कि पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी को नई ताकत देगी. पर्यटन विभाग की पहल से शुरू हुई इस हवाई सुविधा में जिला प्रशासन ने कंपनी के साथ एमओयू भी किया है, जिसके तहत हर लैंडिंग पर 5 हजार रुपये का शुल्क फिक्स किया गया है. कलेक्टर ने कहा कि कोई भी अन्य प्राइवेट कंपनी अगर यहां सेवा देना चाहे तो प्रशासन पूरी तरह उनके सहयोग के लिए तैयार है.

जिले के बीजेपी विधायकों ने भी उठाया लुत्फ, पुष्प वर्षा की : हेलीकॉप्टर सेवा के शुभारंभ में जिले के विधायकों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और खास बना दिया. बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा, सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल, महुवा विधायक राजेंद्र मीना और लालसोट विधायक रामविलास मीना न सिर्फ कार्यक्रम में शामिल हुए, बल्कि हेलीकॉप्टर की सवारी कर मेहंदीपुर बालाजी धाम और तीन पहाड़ी स्थित भैरव बाबा मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा भी की. यह दृश्य देखने वालों के लिए अविस्मरणीय रहा. आकाश से गिरते फूलों ने भक्तों के चेहरे पर अनूठी आस्था की चमक छोड़ दी.

पढ़ें : दिल्ली से खाटूश्यामजी और सालासर बालाजी के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू, कवि कुमार विश्वास बने पहले यात्री

समय की होगी बचत : हेलीकॉप्टर यात्रा का अनुभव साझा करते हुए विधायकों ने कहा कि इस सुविधा से हजारों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी. पर्व-त्योहार या सप्ताह के अंत में जहां सड़क मार्ग पर भारी भीड़ का सामना करना पड़ता था, वहीं अब हवा के रास्ते कम समय में मंदिर पहुंचना आसान होगा. बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने याद दिलाया कि उन्होंने लंबे समय से जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों- मेहंदीपुर बालाजी, पपलाज माता, झाझीरामपुरा और चांद बावड़ी को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की मांग उठाई थी. पर्यटन विभाग द्वारा इस मांग को सुनते हुए आज सेवा का शुभारंभ किया गया है, जो जिले की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा. मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुसार हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर हथियार बंद पुलिस गार्डों की तैनाती की जाएगी.

शादियों में दूल्हा-दुल्हन भी आ सकेंगे : इस लॉन्चिंग का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि अब शादियों में दूल्हा-दुल्हन का हेलीकॉप्टर से आगमन भी आसान हो सकेगा. लालसोट विधायक रामविलास मीना ने संकेत दिया कि कई लोग पहले सुविधा के अभाव में ऐसा नहीं कर पाते थे, जबकि अब यह सपनों वाला दृश्य आम हो सकता है. मेहंदीपुर बालाजी जैसे आस्था-प्रधान स्थल पर यह कदम न सिर्फ आधुनिकता का नया पन्ना खोलता है, बल्कि जिले के पर्यटन की तस्वीर भी बदलने का सामर्थ्य रखता है.