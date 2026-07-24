मिर्जापुर के विंध्याचल धाम से जल्द शुरू होगी Helicopter सेवा, कई तीर्थों का सफर आसान
8 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जमीन उपलब्ध कराई गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 7:52 AM IST
मिर्जापुर: विंध्याचल धाम में हेलीपोर्ट बनेगा. इसे पटेंगरा नाला के पास 8 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा. यह सेवा शरू होने से वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्य, अयोध्या, मथुरा स्थानों पर जाने वाले श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल कर कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे.
कितना बजट है: मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही हेलीकाप्टर की सेवा शुरू होगी. इसके लिए विंध्याचल स्थित पटेंगरा नाला के पास हेलीपोर्ट बनने जा रहा है. हेलीपोर्ट के निर्माण पर लगभग आठ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
क्या फायदा होगा: सेवा शुरू होने के बाद मां विंध्यवाासिनी के दर्शन के लिए आने वाले भक्त कुछ मिनटों में ही विंध्यधाम पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे. हेलीपोर्ट का निर्माण हो जाने पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की आर्थिक तरक्की होगी.
इन तीर्थों में आसानी से जा सकेंगे: हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलो की यात्रा कर सकेंगे. श्रद्धालु विंध्याचल से मिनटों में वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्य, अयोध्या, मथुरा स्थानों पर आ और जा सकेंगे.
प्रशासन ने दी यह जानकारी: नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने बताया की हेलीपोर्ट बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पर्यटन विभाग काे पटेंगरा नाला के पास जमीन उपलब्ध कराया गया है. हेलीपोर्ट के निर्माण पर लगभग आठ करोड़ रुपये खर्च होगा. कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को हेलीपोर्ट के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है. हवाई यातायात आरंभ होने के बाद भक्तों की संख्या में बढ़ोत्तरी के साथ ही राजस्व में वृद्धि होगी. साथ ही किसी भी वीआईपी के आगमन के दौरान प्रशासन को अस्थाई हेलीपैड नहीं बनाना पड़ेगा. इससे सरकारी धन की बचत हो सकेगी.
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