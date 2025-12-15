ETV Bharat / state

दिल्ली-जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा, जान लें कितना देना होगा किराया

मेहंदीपुर बालाजी से हेलीकॉप्टर सेवा

दौसा: जिले के ख्यात आस्थाधाम मेहंदीपुर बालाजी के लिए पर्यटन विभाग की ओर से शुरू हेलीकॉप्टर सेवा अब रफ्तार पकड़ चुकी है. कंपनी ने किराया भी तय कर दिया ताकि देश-प्रदेश के श्रद्धालु कम समय में सीधे बालाजी धाम पहुंच सकें. इससे क्षेत्रीय पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिल सकती है. जिला प्रशासन के अनुसार, इस हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन ‘बुक योअर हेलीकॉप्टर’ कंपनी कर रही है. जिला कलेक्टर देवेंद्र यादव ने बताया, आस्थाधाम में शुरू नई पहल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाएगी. इससे समय की बचत होगी. सड़क मार्ग से होने वाली परेशानियों से भी निजात मिलेगी. कलेक्टर ने इसे पर्यटन विकास की दिशा में मजबूत कदम बताया. पढ़ें:Mehandipur Balaji : रोमांच, उत्साह, पुष्प वर्षा...मेहंदीपुर बालाजी में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू