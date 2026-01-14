ETV Bharat / state

जैसलमेर में हेलीबोर्न सर्वे: पोकरण में जलसंकट के स्थायी हल की उम्मीद जगी, स्रोतों के साथ पुनर्भरण क्षेत्र की पहचान

पोकरण क्षेत्र में सर्वे करती टीम ( Photo source: Facebook page , Gajendra Singh Shekhawat , Union Minister of Jal Shakti )

जैसलमेर: जिले की पोकरण विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कई जगह भूजल उपलब्धता के संकेत मिले हैं, जहां पूर्व में पारंपरिक अनुसंधानों में सफलता नहीं मिली थी. यह निष्कर्ष पोकरण क्षेत्र में किए हेलीबोर्न सर्वे के हैं. जल शक्ति मंत्रालय के प्रयास के बाद केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद की ओर से वर्ष 2021 में कराए अत्याधुनिक हेलीबोर्न सर्वे से पश्चिम राजस्थान के जलविहीन क्षेत्रों में पानी की समस्या के स्थायी समाधान की नई संभावनाएं पैदा हुई है.

केंद्रीय भूजल बोर्ड की ओर से जिला कलेक्टर को भेजी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पोकरण विधानसभा क्षेत्र के फलसूंड से छायन एवं धुडसर से राजगढ़ तक के विस्तृत भू-भाग में गहन वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया. वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉ. नारायण दास इनखिया के अनुसार, पोकरण तहसील का अधिकांश क्षेत्र अब तक भूजल की दृष्टि से अत्यंत अल्प जल वाला माना गया, लेकिन हेलीबोर्न सर्वे में ऐसे गांवों में भी भूजल की प्रबल संभावनाएं सामने आई हैं, जहां पानी की कोई उम्मीद नहीं थी.

वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉ. नारायण दास इनखिया बोले... (ETV Bharat Jaisalmer)

क्या है हेलीबोर्न सर्वे: डॉ. नारायणदास इनखिया ने बताया कि हेलीबोर्न सर्वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है, जिसमें हेलीकॉप्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एवं जियोफिजिकल प्रक्रिया के जरिए भूजल खोजा जाता है. इस तकनीक से कम समय एवं कम क्षेत्र में अत्यंत सटीक नतीजे मिलते हैं. पोकरण क्षेत्र में किए सर्वे में 64 स्थानों पर भूजल उपलब्धता के संकेत हैं. इनमें 55 ऐसे स्थान हैं, जहां पूर्व अनुसंधानों में भूजल नहीं मिला था. इनमें अधिकांश वे गांव हैं, जहां पेयजल की गंभीर समस्या है. लगभग 15 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किए सर्वे से न केवल भूजल स्रोतों की पहचान हुई, बल्कि भूजल पुनर्भरण के उपयुक्त क्षेत्रों की भी जानकारी मिली है. पोकरण एवं भनियाणा उपखंड में पेजयल के लिए नहर का पानी उपलब्ध है. फिर भी इन चिह्नित स्थलों पर नलकूप निर्माण से आपात स्थितियों में आमजन को जल मुहैया कराने में अहम मदद मिलेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के फलसूंड क्षेत्र में भूजल की उपलब्धता सामने आना सर्वे की बड़ी उपलब्धि है.

सर्वे से मुख्य फायदे