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इस दिन से संजौली-रामपुर के बीच हेली टैक्सी सेवा, इन क्षेत्र के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

संजौली-रामपुर के बीच हेली टैक्सी सेवा ( FILE, ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में यात्रा सगम बनाने के लिए हेली टेक्सी सेवा की शुरुआत होने जा रही है. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि संजौली और रामपुर के बीच 21 अक्तूबर, 2026 से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी. रामपुर से यह हेलीकॉप्टर सेवा रिकांगपिओ तक भी उपलब्ध होगी. यह हेलीकॉप्टर सेवा सप्ताह में तीन दिन सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को उपलब्ध होगी.

हेली टैक्सी सेवा शेड्यूल संजौली से प्रस्थान का समय सुबह 9ः55 बजे होगा और रामपुर में पहुंचने का समय 10ः30 बजे निर्धारित किया गया है. यह हेलीकॉप्टर उड़ान रामपुर से रिकांगपिओ के लिए सुबह 10ः50 बजे चलेगी और रिकांगपिओ 11ः25 बजे पहुंचेगी. वहीं, रिकांगपिओ से 11ः30 बजे रामपुर के लिए चलेगी और दोपहर 12ः05 पर रामपुर पहुंचेगी. रामपुर से संजौली के वापसी उड़ान दोपहर 12ः10 बजे होगी और दोपहर 12ः45 पर संजौली पहुंचेगी.