गौचर से बदरीनाथ के बीच अगले साल से शुरू होगी हेली शटल सेवा, यूकाडा अभी से तैयारियों में जुटा
साल 2024 में यूकाडा ने ट्रायल बेसिस पर गौचर हेलीपैड से बदरीनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन शुरू किया था.
देहरादून: 25 नवंबर को बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का समापन हो जाएगा. गंगोत्री-यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही बंद हो चुके है. एक तरफ जहां इस साल की चारधाम यात्रा समापन की ओर है तो वहीं प्रशासन अगले साल की यात्रा की तैयारियों में जुट गया है. अगले साल से केदारनाथ धाम की तरह ही बदरीनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को संचालित किया जा जाएगा, जिसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने गौचर से बदरीनाथ धाम के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
दरअसल, हर साल धामों के कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ धाम के लिए हेली की शटल से सेवाएं भी शुरू हो जाती है. हर साल यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए ही हेली की शटल सेवाएं संचालित की जाती रही है, लेकिन साल 2024 में नागरिक उड्डयन विभाग ने पहली बार ट्रायल बेसिस पर गौचर हेलीपैड से बदरीनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन शुरू किया था.
तब तय किया गया था कि हेमकुंड साहिब में हेली सेवाओं का संचालन करने वाले ऑपरेटर ही दोपहर बाद बदरीनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन करेंगे, लेकिन उस दौरान हेली सेवाओं के जरिए बदरीनाथ धाम जाने के लिए श्रद्धालुओं ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई, जिसको चलते साल 2025 में बदरीनाथ धाम के लिए हेली की शटल सेवा को शुरू ही नहीं किया गया.
ऐसे में नागरिक उड्डयन विभाग ने साल 2026 में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान गौचर से बदरीनाथ धाम तक के लिए हेली की शटल सेवाओं को शुरू करने का निर्णय लिया ह. इसके लिए टेंडर भी विभाग ने जारी कर दी है. इसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को भी हेली की शटल सेवाओं के जरिए जोड़ने पर विभाग काम कर रहा है। हालांकि, इस साल ही इन दोनों धामों के लिए हेली सेवाओं का संचालन शुरू किया जाना था, लेकिन इस साल केदारघाटी में हुई कुछ हेली दुर्घटनाओं की वजह से ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगले साल चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए भी हेलीकाप्टर की शटल सेवाएं शुरू हो जाएंगी.
नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए चल रही हेली सेवाओं को काफी अधिक व्यवस्थित किया गया है. अगले साल चारधाम यात्रा के दौरान गौचर से बदरीनाथ धाम के लिए हेली की शटल सेवा संचालित की जानी है, जिसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है.
इसके साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी हेली की शटल सेवा शुरू करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैपिंग किया जा रहा है. हालांकि, इस साल ही विभाग का प्रयास था कि सीमित संख्या में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में हेली की शटल सेवा शुरू कर दी जाए. लेकिन इस साल शटल सेवा को डीजीसीए के ऑब्जरवेशन की वजह से शुरू नहीं किया जा सका. अगले साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी शटल सेवा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा.
