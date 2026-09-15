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22 सितंबर से होगी सेकंड फेज के हेली टिकटों की बुकिंग, मौसम अनुकूल होने पर मिलेगी उड़ान की अनुमति

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के तहत हेली सेवाओं का संचालन 15 सितंबर से शुरू होने जा रहा है. जिसके लिए हेली टिकटों की बुकिंग 7 सितंबर को 15 से 30 सितंबर के लिए पूरी हो चुकी है. वहीं, एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के लिए हेली टिकटों की बुकिंग 22 सितंबर को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी. हालांकि, मानसून सीजन की अभी पूरी तरह से विदाई नहीं हुई है, ऐसे में हेली यात्रा की सुरक्षा को देखते निर्णय लिया गया है कि मौसम के आधार पर ही हेली संचालन की अनुमति दी जाएगी. ताकि हेली यात्रियों की यात्रा सुलभ और सुरक्षित रहे.

जानकारी देते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ प्रतीक जैन ने कहा कि केदारनाथ धाम के लिए हेली की शटल सेवा कल से शुरू हो जाएगी. इसी तरह चारधाम के लिए चार्टर सेवा और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवा भी 15 सितंबर से शुरू हो जायेगी. पहले चरण में 15 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए हेली टिकटों की बुकिंग 7 सितंबर को पूरी हो चुकी है. ऐसे में दूसरे चरण के तहत 22 सितंबर को सुबह 11 बजे से 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के लिए टिकटों की बुकिंग कराई शुरू की जाएगी.ऐसे में श्रद्धालु आईआरसीटीसी की ऑफिशल वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कर सकते है.