सूरजपुर में घिनौनी वारदात, नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य, केस की जांच में जुटी पुलिस
सूरजपुर में एक नाबालिग लड़के ने दूसरे नाबालिग बालक के साथ गंदी हरकत की है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 3:57 PM IST
सूरजपुर: रामानुजनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालक के साथ दूसरे नाबालिग द्वारा अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का मामला दर्ज किया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी है. इस घटना ने समाज के नैतिक पतन के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है.
सूरजपुर में घिनौनी वारदात
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार देवांगन ने बताया कि, पीड़ित की उम्र करीब 10 वर्ष बताई जा रही है, जबकि आरोपी की उम्र लगभग 17 वर्ष है. आरोप है कि आरोपी नाबालिग ने पीड़ित के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया. घटना की जानकारी परिजनों को मिलने के बाद इसकी शिकायत पुलिस से की गई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी है.
पीड़ित और आरोपी दोनों नाबालिग
इस मामले में पीड़ित और आरोपी दोनों ही नाबालिग हैं, इसलिए पुलिस किशोर न्याय अधिनियम और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई कर रही है. मामले की जांच के दौरान दोनों पक्षों से आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
नाबालिग द्वारा नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का मामला दर्ज हुआ है. दोनों बालक नाबालिग हैं. पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है. केस की तफ्तीश तेज कर दी गई है- योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा और निगरानी को लेकर सतर्क रहें. ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.