एचईसी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सीएमडी से मिले मजदूर संघ के महामंत्री, वेतन-प्रमोशन समेत इन मुद्दों पर चर्चा
एचईसी कर्मियों की समस्याओं को लेकर मजदूर संघ के महामंत्री ने सीएमडी से मुलाकात की. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 22, 2026 at 8:47 PM IST
रांची: हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) के करीब दो हजार कर्मियों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर एचईसी मजदूर संघ (बीएमएस) के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने मंगलवार को दिल्ली में एचईसी के सीएमडी केएस मूर्ति से मुलाकात की. इस दौरान कर्मचारियों के बकाए वेतन, चिकित्सा सुविधा, बच्चों की फीस में रियायत, प्लांट के पुनरुद्धार और कर्मियों के प्रमोशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. संघ की ओर से कर्मियों की समस्याओं के समाधान की मांग रखी गई.
बकाए वेतन भुगतान की मांग पर चर्चा
इस मुलाकात के दौरान सबसे प्रमुख मुद्दा वेतन भुगतान का रहा. संघ के महामंत्री ने कहा कि समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने प्रबंधन से हर माह नियमित रूप से वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि कर्मियों की आर्थिक समस्याओं को कम किया जा सके.
पारस अस्पताल में फ्री ओपीडी की मांग
पारस अस्पताल में फ्री ओपीडी की मांग भी एचईसी के सीएमडी के समक्ष रखी गई. संघ ने कहा कि जिस तरह पहले एचईसी प्लांट अस्पताल में मेडिकल बुक के आधार पर कर्मियों को इलाज की सुविधा मिलती थी, उसी व्यवस्था को पारस अस्पताल में भी लागू किया जाए. कर्मचारियों को मेडिकल बुक के आधार पर नि:शुल्क ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई.
स्कूल फीस में रियायत का मुद्दा उठा
एचईसी परिसर में संचालित विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की फीस में रियायत का मुद्दा भी उठाया गया. संघ ने बच्चों की फीस कम करने की मांग की. इस पर सीएमडी की ओर से बताया गया कि विद्यालय प्रबंधन के साथ इस संबंध में बैठक कर जानकारी ली गई है और जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.
एसईसी के तीनों प्लांट के पुनरुद्धार की चर्चा
बैठक में एचईसी के तीनों प्लांट के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण पर भी चर्चा की गई. संघ ने प्लांट को पूरी क्षमता के साथ कार्यशील बनाने के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की मांग रखी. साथ ही बैंक को हर माह करीब तीन करोड़ रुपये ब्याज भुगतान किए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. इस पर संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने कहा कि भारी उद्योग मंत्री से मुलाकात कर मंत्रालय के सहयोग से समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा.
कर्मियों के प्रमोशन का मामला उठा
कर्मियों के प्रमोशन का मामला भी बैठक में प्रमुखता से उठा. संघ ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों का प्रमोशन लंबित है. प्रमोशन नीति में बदलाव करते हुए वर्तमान पांच वर्ष की अवधि को घटाकर चार वर्ष करने और लंबित प्रमोशन जल्द करने की मांग रखी गई.
रमाशंकर प्रसाद ने कहा, “एचईसी के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान तभी संभव है, जब वेतन भुगतान नियमित हो, लंबित प्रमोशन पर निर्णय हो और तीनों प्लांट को फिर से पूरी क्षमता के साथ चलाने के लिए जरूरी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हो. कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रबंधन के साथ लगातार बातचीत जारी रहेगी और मंत्रालय स्तर पर भी आवश्यक पहल की जाएगी.”
एचईसी के सीएमडी से मिला आश्वासन
बैठक में सीएमडी केएस मूर्ति ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को सुना और एचईसी के पुनरुद्धार व कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर मंत्रालय स्तर पर प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया. उन्होंने हाल में संसदीय कमेटी के एचईसी दौरे का भी उल्लेख किया और कहा कि दौरे के बाद कई स्तरों पर काम किया जा रहा है. बैठक में एचईसी के सीएमडी केएस मूर्ति, एचईसी मजदूर संघ (बीएमएस) के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद और ऑल इंडिया स्टील फेडरेशन के कोषाध्यक्ष संतोष पंडा मौजूद थे.
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