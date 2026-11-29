HEC मजदूर संघ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है नाराज! जानें, क्या है इसकी वजह
रांची के एचईसी मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति नाराजगी जताई है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 29, 2026 at 11:22 PM IST
रांचीः हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) के गंभीर आर्थिक संकट और कर्मचारियों के 32 महीने से लंबित वेतन का मुद्दा नीति आयोग की बैठक में नहीं उठाए जाने पर एचईसी मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति नाराजगी जताई है.
संघ के महामंत्री रमाशंकर ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री झारखंड के कई मुद्दे रखते हैं. लेकिन रांची की औद्योगिक पहचान और देश की महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई एचईसी की बदहाली का विषय उठाना भूल जाते हैं.
रमाशंकर ने सवाल किया कि जब नीति आयोग की बैठक में राज्यों के आर्थिक और औद्योगिक विकास पर चर्चा होती है, तो मुख्यमंत्री एचईसी के पुनरुद्धार, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था और कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान का मुद्दा प्रधानमंत्री के समक्ष क्यों नहीं रखते? उन्होंने कहा कि एचईसी को मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कहा जाता है. यह सिर्फ एक कारखाना नहीं, बल्कि झारखंड की औद्योगिक पहचान और देश की महत्वपूर्ण संपत्ति है. इसके बावजूद संस्थान को संकट से निकालने के लिए राज्य सरकार की ओर से अपेक्षित गंभीरता नहीं दिख रही है.
32 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे कर्मचारी
महामंत्री ने कहा कि एचईसी के हजारों कर्मचारी और मजदूर पिछले 32 महीनों से वेतन नहीं मिलने के बावजूद काम करने को मजबूर हैं. कर्मचारियों के परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है. ऐसी स्थिति में मजदूरों की समस्याओं को नजरअंदाज करना चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि मजदूर दिन-रात मेहनत कर देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान देते हैं, लेकिन आज उन्हें अपने ही वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.
केंद्र और राज्य मिलकर निकालें समाधान
एचईसी मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे आगामी केंद्रीय बैठकों में प्रधानमंत्री के समक्ष एचईसी के पुनरुद्धार और मजदूरों के बकाया वेतन का मुद्दा प्राथमिकता से उठाएं. संघ ने केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर संस्थान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए तत्काल कार्यशील पूंजी और पुनरुद्धार पैकेज उपलब्ध कराने की मांग की है.
रमाशंकर ने कहा कि एचईसी को बचाने के लिए राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर प्रयास करने की जरूरत है, केवल बयान देने से संस्थान की स्थिति नहीं बदलेगी. जब तक कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन और एचईसी को नया जीवन नहीं मिलता, मजदूर संघ हर स्तर पर अपनी आवाज उठाता रहेगा.
इसे भी पढ़ें- कभी देश की मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज रही एचईसी आज नीलामी की कगार पर, सीएम हेमंत सोरेन बोले, वक्त के साथ नहीं बदलने का है नतीजा
इसे भी पढ़ें- एचईसी के 32 महीने के बकाया वेतन का मुद्दा केंद्रीय श्रम मंत्री के सामने उठा, बीएचईएल में विलय का भी रखा प्रस्ताव
इसे भी पढ़ें- रांची में एचईसी आवासों के लीज नवीकरण और निबंधन की मांग तेज, 5 दिसंबर से आंदोलन की अगली रणनीति