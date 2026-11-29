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HEC मजदूर संघ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है नाराज! जानें, क्या है इसकी वजह

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची ( ETV Bharat )

रांचीः हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) के गंभीर आर्थिक संकट और कर्मचारियों के 32 महीने से लंबित वेतन का मुद्दा नीति आयोग की बैठक में नहीं उठाए जाने पर एचईसी मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति नाराजगी जताई है.

संघ के महामंत्री रमाशंकर ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री झारखंड के कई मुद्दे रखते हैं. लेकिन रांची की औद्योगिक पहचान और देश की महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई एचईसी की बदहाली का विषय उठाना भूल जाते हैं.