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HEC मजदूर संघ की मांग, परिसर में संचालित स्कूलों में कर्मचारियों के बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करे प्रबंधन

एचईसी परिसर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:एचईसी परिसर में संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कर्मचारियों के बच्चों का नामांकन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने की मांग उठी है. एचईसी मजदूर संघ ने प्रबंधन से परिसर के सभी विद्यालयों में कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीटें सुनिश्चित करने और नामांकन में आनाकानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

संघ के महामंत्री रमा शंकर प्रसाद ने कहा कि एचईसी परिसर में विद्यालयों की स्थापना एचईसी कर्मचारियों के बच्चों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी. ऐसे में एचईसी की जमीन और बुनियादी सुविधाओं का उपयोग कर रहे विद्यालयों में कर्मचारियों के बच्चों को नामांकन के लिए परेशान करना उचित नहीं है.