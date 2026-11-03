HEC मजदूर संघ की मांग, परिसर में संचालित स्कूलों में कर्मचारियों के बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करे प्रबंधन
एचईसी मजदूर संघ ने एचईसी परिसर में संचालित स्कूलों में एचईसी कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीटें सुनिश्चित करने की मांग की है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : November 3, 2026 at 9:03 PM IST
रांची:एचईसी परिसर में संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कर्मचारियों के बच्चों का नामांकन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने की मांग उठी है. एचईसी मजदूर संघ ने प्रबंधन से परिसर के सभी विद्यालयों में कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीटें सुनिश्चित करने और नामांकन में आनाकानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
संघ के महामंत्री रमा शंकर प्रसाद ने कहा कि एचईसी परिसर में विद्यालयों की स्थापना एचईसी कर्मचारियों के बच्चों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी. ऐसे में एचईसी की जमीन और बुनियादी सुविधाओं का उपयोग कर रहे विद्यालयों में कर्मचारियों के बच्चों को नामांकन के लिए परेशान करना उचित नहीं है.
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से नामांकन के दौरान कर्मचारियों और उनके बच्चों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई बार स्कूल प्रबंधन की ओर से टालमटोल भी किया जाता है.
HEC कर्मचारियों के बच्चों का शत प्रतिशत हो नामांकन
रमा शंकर प्रसाद ने मांग की कि आगामी सत्र में परिसर के सभी छोटे-बड़े विद्यालयों में एचईसी कर्मचारियों के बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए सीटों की उपलब्धता और प्राथमिकता को लेकर प्रबंधन स्पष्ट निर्देश जारी करे. उन्होंने कहा कि जो स्कूल एचईसी कर्मचारियों के बच्चों के नामांकन में आनाकानी कर रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एचईसी प्रबंधन सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करे.
11वीं-12वीं की फीस माफी का सर्कुलर जारी हो
संघ ने कर्मचारियों के बच्चों की फीस माफी का दायरा बढ़ाने की भी मांग की है. रमा शंकर प्रसाद के अनुसार, एचईसी प्रबंधन ने पहले कक्षा 10वीं तक के शिक्षण शुल्क माफ करने का सर्कुलर जारी किया था, लेकिन कुछ विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए अब तक फीस माफी संबंधी निर्देश जारी नहीं हुए हैं. इससे कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने मांग की कि प्रबंधन तत्काल दोनों कक्षाओं के लिए भी शुल्क माफी का सर्कुलर जारी करे.
संघ ने एचईसी के शीर्ष प्रबंधन से परिसर के सभी विद्यालयों के प्रबंधकों और प्राचार्यों के साथ बैठक कर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है. रमा शंकर प्रसाद ने कहा कि कर्मचारियों के बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए. संघ को उम्मीद है कि प्रबंधन समय रहते इस दिशा में निर्णय लेकर एचईसी परिवारों को राहत देगा.
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