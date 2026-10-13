ETV Bharat / state

एचईसी मजदूर संघ की मांग, दुर्गा पूजा से पहले वेतन का हो भुगतान और प्रमोशन की समय-सीमा घटाए प्रबंधन

एचईसी का बोर्ड. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) में कर्मचारियों के वेतन भुगतान और पदोन्नति का मामला एक बार फिर गरमा गया है. एचईसी मजदूर संघ ने प्रबंधन से दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने और प्रमोशन की समय-सीमा पांच साल से घटाकर तीन साल करने की मांग की है. संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो कारखाने का उत्पादन प्रभावित हो सकता है.

संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलना और वर्षों से पदोन्नति लंबित रहना गंभीर मामला है. त्योहार के समय कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में प्रबंधन को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के साथ पदोन्नति से जुड़े मामलों का भी जल्द निपटारा करना चाहिए.