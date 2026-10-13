एचईसी मजदूर संघ की मांग, दुर्गा पूजा से पहले वेतन का हो भुगतान और प्रमोशन की समय-सीमा घटाए प्रबंधन
एचईसी मजदूर संघ ने दुर्गा पूजा से पहले वेतन भुगतान करने और प्रमोशन की समय सीमा तीन साल करने की मांग की है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : October 13, 2026 at 5:31 PM IST
रांचीः हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) में कर्मचारियों के वेतन भुगतान और पदोन्नति का मामला एक बार फिर गरमा गया है. एचईसी मजदूर संघ ने प्रबंधन से दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने और प्रमोशन की समय-सीमा पांच साल से घटाकर तीन साल करने की मांग की है. संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो कारखाने का उत्पादन प्रभावित हो सकता है.
संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलना और वर्षों से पदोन्नति लंबित रहना गंभीर मामला है. त्योहार के समय कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में प्रबंधन को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के साथ पदोन्नति से जुड़े मामलों का भी जल्द निपटारा करना चाहिए.
पांच साल की जगह तीन साल में प्रमोशन की मांग
संघ ने पदोन्नति नीति में संशोधन कर इसकी समय-सीमा पांच साल से घटाकर तीन साल करने की मांग उठाई है. इसके अलावा वर्ष 2018 के बाद से लंबित पदोन्नति के मामलों पर भी जल्द निर्णय लेने की मांग की गई है. संघ का कहना है कि लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलनी चाहिए.
'मांगें नहीं मानी गई, तो उत्पादन प्रभावित होगा'
संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाए. प्रमोशन की समय-सीमा पांच साल से घटाकर तीन साल की जाए और वर्षों से लंबित पदोन्नति के मामलों का जल्द निपटारा हो. प्रबंधन को कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो इसका असर कारखाने के उत्पादन पर पड़ेगा. ऐसी स्थिति में इसकी जिम्मेदारी एचईसी प्रबंधन की होगी.
कर्मचारियों में नाराजगी का दावा
संघ के मुताबिक, वेतन भुगतान में देरी और पदोन्नति के मामले लंबित रहने से कर्मचारियों में नाराजगी है. संघ ने प्रबंधन से मांग की है कि त्योहार से पहले वेतन भुगतान और पदोन्नति नीति में बदलाव को लेकर ठोस निर्णय लिया जाए. अब देखना होगा कि प्रबंधन कर्मचारियों की मांगों पर क्या कदम उठाता है.
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