एचईसी संकट पर श्रमिकों ने खोला दोहरा मोर्चाः आठ यूनियनों ने किया प्रदर्शन, राज्यपाल से मिले मजदूर संघ के प्रतिनिधि
एसईसी मजदूर संघ के आठ यूनियनों के सदस्यों ने प्रदर्शन किया. साथ ही राज्यपाल से मिलकर अपनी समस्या रखी. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : November 25, 2026 at 8:15 PM IST
रांचीः हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एचईसी) पर मंडरा रहे संकट और महीनों से वेतन नहीं मिलने के विरोध में बुधवार को श्रमिक संगठनों ने दो स्तरों पर अपनी आवाज बुलंद की. एक ओर एचईसी मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और श्रमिकों की समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा. वहीं, दूसरी ओर एचईसी की आठ यूनियनों ने मुख्यालय परिसर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की. श्रमिक संगठनों ने एनसीएलटी की कार्रवाई, बकाया वेतन और एचईसी के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.
राज्यपाल से मिले एचईसी मजदूर संघ के प्रतिनिधि
एचईसी मजदूर संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद और सचिव विकास तिवारी ने लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें एचईसी की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया. प्रतिनिधिमंडल ने एनसीएलटी प्रक्रिया के तहत नियुक्त आईआरपी अधिकारियों की कार्यशैली और उनके निर्णयों से संयंत्र के संचालन तथा श्रमिकों के भविष्य को लेकर उत्पन्न असमंजस की जानकारी दी.
महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन नहीं मिला है. इससे श्रमिक परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है. वहीं, सचिव विकास तिवारी ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एचईसी के श्रमिक आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकार को राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित और मजदूर हित में ठोस कदम उठाने चाहिए.
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आईआरपी अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कराने, लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने और एचईसी को बचाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त पहल की मांग की. साथ ही संयंत्र के संचालन के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का आग्रह किया. मजदूर संघ के अनुसार, राज्यपाल ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि वह इस विषय को केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उठाएंगे. मुलाकात के दौरान सुबोध कुमार यादव, नीरज तिवारी और रविन्द्र शर्मा भी मौजूद रहे.
आठ यूनियनों ने मुख्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन
दूसरी ओर, एचईसी मुख्यालय के समक्ष आठ यूनियनों की ओर से केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन की अध्यक्षता हटिया मजदूर लोक मंच के महामंत्री रामकुमार नायक ने की. मुख्य वक्ता हटिया मजदूर यूनियन सीटू के कार्यकारी अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर एचईसी को निजी हाथों में सौंपने की साजिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार एनसीएलटी की प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी को दिवालिया घोषित कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है. मात्र छह करोड़ रुपये के लिए एचईसी को बेचने की स्थिति पैदा होना देश के लिए अपमानजनक है.
उन्होंने राज्य सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए. आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की नजर एचईसी की जमीन पर है. यदि कंपनी बंद होती है तो उसकी जमीन का इस्तेमाल बड़े निर्माण कार्यों के लिए किया जा सकता है. इससे विस्थापित परिवारों की जमीन पर भी संकट पैदा होगा. उन्होंने मजदूरों से इस लड़ाई में एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की. प्रदर्शन में लीलाधर सिंह, आरके साही, एसजे मुखर्जी, रमाशंकर, राजेश कुमार समेत सैकड़ों मजदूर शामिल हुए. यूनियन की ओर से कहा गया कि सरकार के खिलाफ आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.
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