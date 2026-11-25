ETV Bharat / state

एचईसी संकट पर श्रमिकों ने खोला दोहरा मोर्चाः आठ यूनियनों ने किया प्रदर्शन, राज्यपाल से मिले मजदूर संघ के प्रतिनिधि

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपते एचईसी मजदूर संघ के प्रतिनिधि. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एचईसी) पर मंडरा रहे संकट और महीनों से वेतन नहीं मिलने के विरोध में बुधवार को श्रमिक संगठनों ने दो स्तरों पर अपनी आवाज बुलंद की. एक ओर एचईसी मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और श्रमिकों की समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा. वहीं, दूसरी ओर एचईसी की आठ यूनियनों ने मुख्यालय परिसर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की. श्रमिक संगठनों ने एनसीएलटी की कार्रवाई, बकाया वेतन और एचईसी के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.

राज्यपाल से मिले एचईसी मजदूर संघ के प्रतिनिधि