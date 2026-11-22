SPECIAL: खुद के वजूद की लड़ाई कर रहा HEC! वित्तमंत्री ने बीजेपी पर लगाया सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियां बेचने का आरोप
भारी मशीनों के निर्माण में आगे रहा HEC आज खुद अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचर्या.
Published : November 22, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 8:39 PM IST
रांची: कभी देश के औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखने वाला और भारी मशीनों के निर्माण में दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाला हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (HEC) आज खुद अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है. रांची के हटिया में 1958 में स्थापित एचईसी को देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 'मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज' कहा जाता है.
कंपनी की आर्थिक स्थिति में गिरावट
संस्थान में पूंजी की कमी, मशीनों के आधुनिकीकरण का अभाव, कच्चे माल की समस्या और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों ने इसकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित किया है. ऊपर से समय पर ऑर्डर पूरे नहीं होने की वजह से कई बड़े काम प्रभावित हुए हैं और कंपनी की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई. कभी देश के औद्योगिक विकास का आधार रहा एचईसी आज आर्थिक संकट और कानूनी कार्रवाई के बीच अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रहा है.
7 करोड़ के विवाद से NCLT की कार्रवाई, कंपनी की कमान IRP के हाथ
एचईसी का संकट अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. एक निजी कंपनी के करीब 7 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान विवाद को लेकर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. इसके बाद अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) एस. गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया. प्रशासक ने एचईसी मुख्यालय पहुंचकर कंपनी की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कामकाज की जिम्मेदारी संभाली है. प्रबंधन से कंपनी की संपत्तियों, देनदारियों और बकाया ऑर्डर का पूरा विवरण मांगा गया है.
कंपनी की संपत्तियों के मूल्यांकन और अधिग्रहण की स्थिति
एनसीएलटी की कार्रवाई के बाद कंपनी के भविष्य को लेकर कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है. उन्हें आशंका है कि दिवाला प्रक्रिया आगे बढ़ने पर कंपनी की संपत्तियों के मूल्यांकन और अधिग्रहण की स्थिति बन सकती है. इससे निजीकरण और रोजगार की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि एनसीएलटी की दिवाला प्रक्रिया अपने आप में कंपनी की बिक्री का अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों ने कर्मचारियों के बीच अनिश्चितता बढ़ा दी है.
38 महीने से वेतन का इंतजार, पुराने बकाये पर नया विवाद
कंपनी के आर्थिक संकट का सबसे ज्यादा असर कर्मचारियों पर पड़ा है. करीब 38 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण हजारों कर्मचारियों के सामने परिवार चलाने, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजमर्रा के खर्चों का संकट खड़ा हो गया है. अब एनसीएलटी की कार्रवाई के बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भी नया विवाद शुरू हो गया है.
वेतन भुगतान का आश्वासन
प्रशासक की ओर से 6 नवंबर 2026 के बाद किए गए काम के वेतन भुगतान की व्यवस्था की बात कही गई है, जबकि इससे पहले के बकाया वेतन के लिए कर्मचारियों को अलग से दावा प्रस्तुत करने को कहा गया है. कर्मचारियों को यह व्यवस्था मंजूर नहीं है. उनका कहना है कि उन्होंने जिस अवधि में कंपनी के लिए काम किया है, उसका वेतन मिलना उनका अधिकार है. पुराने बकाये का भुगतान किए बिना नई तारीख से वेतन भुगतान की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी.
कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि पुराने वेतन का भुगतान सुनिश्चित किए बिना वर्तमान तारीख से उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश को वे मंजूर नहीं करेंगे. इस बीच प्रशासक की ओर से 19 दिसंबर तक की उपस्थिति मांगे जाने की बात भी सामने आई है.
भारतीय मजदूर यूनियन के महामंत्री रामाशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रशासक के आदेश पर कर्मचारियों से 19 दिसंबर तक की उपस्थिति मांगी जा रही है, लेकिन कर्मचारियों की मुख्य मांग पुराने वेतन के भुगतान की है. जब तक बकाया वेतन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक उनकी परेशानी बनी रहेगी.
पे-स्लिप जारी करने की मांग, दो-तीन दिनों में मिल सकती है राहत
वेतन भुगतान के विवाद के बीच कर्मचारियों ने प्रबंधन से पे-स्लिप जारी करने की मांग तेज कर दी है. उनका कहना है कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण बकाया राशि का स्पष्ट विवरण उनके पास उपलब्ध नहीं है. पे-स्लिप जारी होने से कर्मचारियों को यह जानकारी मिल सकेगी कि कंपनी के रिकॉर्ड में उनके कितने वेतन का बकाया दर्ज है.
महामंत्री रामाशंकर प्रसाद के मुताबिक, कर्मचारियों ने पे-स्लिप जारी करने की मांग की है. संभावना है कि अगले 2-3 दिनों में पे-स्लिप जारी कर दी जाएगी, इससे वेतन भुगतान की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि सिर्फ बकाया का विवरण मिलने से समस्या का समाधान नहीं होगा. उन्हें वास्तविक भुगतान चाहिए.
पहली बार आठों मजदूर यूनियनें एक मंच पर, कोर्ट से सड़क तक लड़ाई
एनसीएलटी की कार्रवाई के विरोध में एचईसी की आठों निबंधित मजदूर यूनियनें एकजुट हो गई हैं. इस बार यूनियनों ने आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर कंपनी और कर्मचारियों के भविष्य की लड़ाई सामूहिक रूप से लड़ने का निर्णय लिया है. मजदूर संगठनों का कहना है कि एचईसी किसी एक यूनियन या संगठन का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य जुड़ा है.
यूनियनों ने एनसीएलटी की कार्रवाई के खिलाफ कानूनी विकल्प अपनाने की तैयारी की है. विभिन्न संगठनों की ओर से अदालत जाने की बात कही गई है. मजदूर नेताओं का कहना है कि सड़क पर आंदोलन के साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी. कंपनी की जमीन, आवासीय क्वार्टर, प्लांट और अन्य संपत्तियों को बेचने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा.
कर्मचारियों ने एक बार फिर अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि एनसीएलटी की कार्रवाई के विरोध में उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा. मजदूरों का कहना है कि एचईसी को बचाने के लिए सभी यूनियनें एकजुट होकर संघर्ष करेंगी. कंपनी को निजी हाथों में सौंपने के बजाय उसके पुनरुद्धार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.
वित्त मंत्री ने केंद्र को घेरा, भाजपा ने कहा- HEC बिकने नहीं देंगे
एचईसी के मौजूदा संकट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियां बेचने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 'बीजेपी' देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है. कांग्रेस के शासनकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए कई संस्थानों और संपत्तियों का निर्माण किया और उन्हें देश को समर्पित किया. लेकिन इसके उलट भाजपा ऐसे संस्थानों को बेचने पर तुली हुई है.
वित्त मंत्री के इस बयान के बाद भाजपा ने भी पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि एचईसी को किसी भी हाल में बिकने नहीं दिया जाएगा. केंद्र सरकार एचईसी को लेकर गंभीर है. उन्होंने सवाल उठाया कि एनसीएलटी में मामला पहुंचने से पहले क्या कंपनी प्रबंधन ने अदालत में अपना पक्ष सही तरीके से रखा था? प्रबंधन की ओर से अपना पक्ष प्रभावी तरीके से नहीं रखने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है.
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि करीब 7 करोड़ रुपये का मामला है, जिसे निपटाया जाएगा और मजदूरों को उनका हक मिलेगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि एचईसी को बचाने के लिए केंद्र सरकार गंभीर है.
अब सवाल पुनरुद्धार का, आश्वासन से नहीं चलेगा काम
एचईसी का मौजूदा संकट केवल सात करोड़ रुपये के भुगतान विवाद या कर्मचारियों के बकाया वेतन तक सीमित नहीं है. कंपनी की आर्थिक बदहाली के पीछे लंबे समय से चली आ रही पूंजी की कमी, पुरानी मशीनें, आधुनिकीकरण का अभाव, कच्चे माल की अनुपलब्धता और समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाने जैसी समस्याएं रही हैं. वहीं, कंपनी की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अतिक्रमण और उससे जुड़े विवाद भी इसकी संपत्तियों के बेहतर उपयोग में बाधा बने हैं.
आज भी एचईसी के पास तकनीकी अनुभव, भारी मशीनों के निर्माण की क्षमता और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए काम करने की संभावना मौजूद है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस क्षमता का उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? केंद्र सरकार के पास कंपनी को आर्थिक संकट से निकालने और उत्पादन को दोबारा पटरी पर लाने की क्या योजना है? क्या एचईसी को पर्याप्त कार्यशील पूंजी, कच्चा माल और नए ऑर्डर उपलब्ध कराए जाएंगे ?
कानूनी प्रक्रिया और केंद्र सरकार के फैसलों पर निर्भर कंपनी का भविष्य
फिलहाल एक तरफ मजदूर अपने पुराने वेतन और रोजगार की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कंपनी का भविष्य एनसीएलटी की कानूनी प्रक्रिया और केंद्र सरकार के फैसलों पर निर्भर है. अब कर्मचारियों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि बकाया वेतन भुगतान और कंपनी के पुनरुद्धार की ठोस कार्ययोजना चाहिए, आने वाले दिनों में पे-स्लिप जारी होने, यूनियनों की कानूनी पहल और एनसीएलटी की अगली कार्रवाई से यह तय होगा कि एचईसी को संकट से निकालने की दिशा में कोई रास्ता निकलता है या नहीं. देश के औद्योगिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इस संस्थान को बचाने की लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है.
HEC में तैयार हुए अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े उपकरण
इस संस्थान ने देश के बड़े स्टील प्लांट्स की स्थापना के लिए भारी मशीनों और उपकरणों का निर्माण किया. इसके अलावा अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े इसरो के लिए भी महत्वपूर्ण उपकरण तैयार किए. चंद्रयान मिशन से जुड़े उपकरणों के निर्माण में भी एचईसी की भूमिका रही है. रेलवे, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए मशीनरी और तकनीकी उपकरण तैयार करने की क्षमता रखने वाली इस कंपनी ने देश को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दिया है.
भारी मशीनों के निर्माण के लिए स्थापित
एक समय एचईसी की पहचान सिर्फ झारखंड या देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी तकनीकी क्षमता और उत्पादन के कारण इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली. भारी मशीनों के निर्माण के लिए स्थापित इस संस्थान में हजारों कर्मचारियों को रोजगार मिला और हटिया सहित आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली.
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