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SPECIAL: खुद के वजूद की लड़ाई कर रहा HEC! वित्तमंत्री ने बीजेपी पर लगाया सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियां बेचने का आरोप

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: कभी देश के औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखने वाला और भारी मशीनों के निर्माण में दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाला हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (HEC) आज खुद अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है. रांची के हटिया में 1958 में स्थापित एचईसी को देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 'मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज' कहा जाता है.

कंपनी की आर्थिक स्थिति में गिरावट