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वेतन के इंतजार में HEC कर्मचारी, छठ से पहले भुगतान की मांग, कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा और पदोन्नति का मामला भी उठा

एचईसी परिसर ( Etv Bharat )

रांची: एचईसी की आर्थिक बदहाली का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है. लंबे समय से वेतन भुगतान में हो रही देरी ने कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के बीच भी कर्मचारियों को अपने वेतन का इंतजार है. एचईसी लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन से छठ से पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है. यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रबंधन के समक्ष कर्मचारियों की इस समस्या को प्रमुखता से रखा.

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि फिलहाल राशि की कमी के कारण वेतन भुगतान में परेशानी हो रही है. जैसे ही राशि उपलब्ध होगी, कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा. दीपावली से पहले भुगतान संभव नहीं होने की बात कहते हुए प्रबंधन ने छठ से पहले वेतन देने का हरसंभव प्रयास करने का भरोसा दिया है. कर्मचारियों के लिए त्योहार के समय वेतन नहीं मिलना आर्थिक परेशानी का कारण बना हुआ है.