वेतन के इंतजार में HEC कर्मचारी, छठ से पहले भुगतान की मांग, कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा और पदोन्नति का मामला भी उठा
एचईसी कर्मचारियों ने छठ से पहले वेतन भुगतान की मांग की है. प्रबंधन ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 8:20 AM IST
रांची: एचईसी की आर्थिक बदहाली का खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है. लंबे समय से वेतन भुगतान में हो रही देरी ने कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के बीच भी कर्मचारियों को अपने वेतन का इंतजार है. एचईसी लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन से छठ से पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है. यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रबंधन के समक्ष कर्मचारियों की इस समस्या को प्रमुखता से रखा.
प्रबंधन की ओर से बताया गया कि फिलहाल राशि की कमी के कारण वेतन भुगतान में परेशानी हो रही है. जैसे ही राशि उपलब्ध होगी, कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा. दीपावली से पहले भुगतान संभव नहीं होने की बात कहते हुए प्रबंधन ने छठ से पहले वेतन देने का हरसंभव प्रयास करने का भरोसा दिया है. कर्मचारियों के लिए त्योहार के समय वेतन नहीं मिलना आर्थिक परेशानी का कारण बना हुआ है.
सिर्फ वेतन नहीं, दूसरी सुविधाओं पर भी संकट
यूनियन के प्रतिनिधि पंकज शर्मा ने कहा कि एचईसी की मौजूदा स्थिति के कारण कर्मचारी लंबे समय से कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं. इसका असर उनके परिवारों पर भी पड़ रहा है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर परिवार के सदस्यों के इलाज तक की जिम्मेदारी निभाना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रबंधन के साथ लगातार बैठकें और मुलाकातें होने के बावजूद कर्मचारियों की समस्याओं का अपेक्षित समाधान नहीं निकल पा रहा है. कर्मचारियों को अब ठोस निर्णय और राहत की जरूरत है.
वेतन भुगतान के अलावा कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा का मुद्दा भी उठाया गया. प्रतिनिधिमंडल ने पारस हॉस्पिटल के निदेशक से मुलाकात कर इलाज से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की. वहीं, 2018 बैच के कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला भी सामने आया. इस संबंध में सीएमडी से बातचीत करने की बात कही गई. प्रतिनिधिमंडल में प्रकाश कुमार, संजय सिन्हा और पंकज शर्मा शामिल थे.
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