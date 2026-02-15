ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में चलती कार पर गिरा पेट्रोल पंप का हैवीवेट पोल, गाड़ी दो फीट ऊपर उठी, सपा नेता की मौत

हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. सपा नेता सफेद रंग की कार से जा रहे थे, तभी पोल गाड़ी पर गिर गया.

कार गिरा हैवीवेट पोल.
कार गिरा हैवीवेट पोल.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

February 15, 2026

February 15, 2026

प्रतापगढ़ : अंतू थाना क्षेत्र के बाबूगंज बाजार में रविवार को चलती क्रेटा कार पर हैवीवेट पोल गिर गया. हादसे में समाजवादी पार्टी के नेता की मौत हो गई. पोल कार के आगे की ओर गिरा, जिससे कार पीछे से दो फीट ऊपर उठ गई.

बाबूगंज बाजार के रहने वाले वरिष्ठ सपा नेता लाल बहादुर यादव अपनी क्रेटा कार से शहर की तरफ जा रहे थे. भारत पेट्रोलियम पंप के सामने कंपनी का बड़ा पोल खड़ा किया जा रहा था. अचानक पोल असंतुलित होकर कार पर गिर गया. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

आगे से कार हुई क्षतिग्रस्त.

प्रत्यक्षदर्शी अशोक कुमार ने बताया कि सपा नेता लाल बहादुर यादव बाबूगंज बाजार में रहते थे. वह दोपहर एक बजे के करीब क्रेटा कार से शहर की ओर जा रहे थे. घर से कुछ दूरी पर पहुंचे ही थे कि पेट्रोल पंप का हैवीवेट पोल उनकी कार पर गिर गया. कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चिपक गया.

वह सीट और पोल के बीच फंस गए. आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह से पोल हटाकर उन्हें निकाला. वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे. लालबहादुर यादव (47) ने वर्ष 2022 में अंतू नगर पंचायत से चुनाव लड़ा था. वह पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार थे और उनके पास देशी शराब का ठेका भी था.

सीओ सिटी शिव नारायण ने बताया, भारत पेट्रोलियम के सामने हैवीवेट पोल लगाने का काम चल रहा था. मजदूर पोल खड़ा कर रहे थे. इसी दौरान पोल सपा नेता लाल बहादुर यादव की क्रेटा कार पर गिर गया. दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोट आई. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

February 15, 2026

संपादक की पसंद

