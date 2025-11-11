ETV Bharat / state

घाटशिला में बंपर वोटिंग: एक बार फिर रिकॉर्ड मतदान के आसार, प्रारंभिक आंकड़ों में जानें कितने पड़े वोट

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, इस मतदान प्रतिशत में इजाफा हो सकता है. क्लोजअप पोल एंड ऑफ पोल की स्क्रूटनी के बाद डाटा में बदलाव होगा. इस तरह से देखें तो पूर्व के विधानसभा चुनाव में हुए मतदान से अधिक मतदान होने के आसार हैं.

रांची : अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घाटशिला विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने ट्राइबल के बीच मतदान को लेकर जागरूकता नहीं होने के मिथक को एक बार भी तोड़ दिया है. शाम 5 बजे तक के मतदान % के आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ने में यहां के मतदाता ने कोई कमी नहीं छोड़ी है.

पिछले विधानसभा चुनाव की तरह, इस बार भी घाटशिला के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में महिलाओं ने जमकर मतदान किया है. बूथों पर सुबह से ही कतारें लगी रही और महिला-पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए. पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या इस विधानसभा क्षेत्र में अधिक है, जिसका प्रभाव एक बार फिर मतदान में भी दिखा.

घाटशिला में मतदाताओं की संख्या

आंकड़ों के मुताबिक, इस विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,25,114 और महिला मतदाताओं की 1,31,235 हैं. पीडब्ल्यूडी वोटर की संख्या 2,738 है जबकि तीन ट्रांसजेंडर वोटर है. 2024 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर 92,044 पुरुषों ने अपने मत का प्रयोग किया था, तो वहीं 97,748 महिलाओं ने मतदान किया था.

300 पोलिंग बूथ पर डाले गए वोट

बहरहाल, चुनाव आयोग द्वारा इस उपचुनाव के लिए 231 लोकेशन में बनाए गए 300 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की उपस्थिति से आयोग एक ओर खुश है जबकि घाटशिला उपचुनाव में खड़े सभी 13 प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ गई है. अब देखना होगा कि 14 नवंबर को घाटशिला की जनता किसे जीत की माला पहनाएगी?

