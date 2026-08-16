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लातेहार में भीषण सड़क हादसे के बाद भारी वाहनों पर रोक, 6 लोगों की हुई थी मौत

लातेहार: जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवा-लोहरदगा मार्ग पर शनिवार को हुई भीषण सड़क दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन ने इस सड़क पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है. इस संबंध में, लातेहार डीसी संदीप कुमार ने लोहरदगा DC को पत्र लिखकर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक में सहयोग करने की अपील की है.

दरअसल, शनिवार को चंदवा लोहरदगा पथ पर एक भारी कंटेनर की चपेट में आने से बाइक और ऑटो सवार 6 लोगों की मौत हो गई थी. हालांकि इनमें अब तक पांच मृतकों की पहचान हो सकी है. मृतकों में लातेहार सदर थाना क्षेत्र के एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल हैं, जिनकी पहचान अफसरी खातून, कुरबान अंसारी और एक बच्चा असजद हुसैन के रूप में हुई है.

राज्यसभा सांसद का बयान (ETV BHARAT)

वहीं, अन्य मृतकों की पहचान लोहरदगा के न्यू आजाद बस्ती निवासी रकीब खान और लोहरदगा सेन्हा निवासी बिनोद उरांव के रूप में हुई है. जबकि एक अन्य मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. लातेहार डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि एक अन्य मृतक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है.

सांसद ने सड़क निर्माण की तकनीक पर उठाया सवाल

इधर, घटना के बाद राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने सड़क निर्माण की तकनीकी खामियों पर सवाल उठाया. सांसद ने कहा कि सड़क की बनावट ऐसी है कि एक स्थान पर सड़क में सीधी चढ़ान हो गयी है. इस स्थान पर भारी गाड़ियों का संतुलन अक्सर बिगड़ जाता है, जिससे दुर्घटना होती रहती है.