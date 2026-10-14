बेतवा पुल की मरम्मत से भारी वाहनों का रूट डायवर्ट, हमीरपुर में 19 अक्टूबर तक रहेगी व्यवस्था
कानपुर-कबरई मार्ग पर बेतवा नदी पुल की मरम्मत से 19 अक्टूबर तक यातायात डायवर्जन लागू किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:05 PM IST
हमीरपुर: कानपुर-कबरई मार्ग पर बेतवा नदी पुल की मरम्मत के चलते 13 से 19 अक्टूबर तक यातायात डायवर्जन लागू किया गया है. पुल की एक लेन अस्थायी रूप से बंद रहेगी. हमीरपुर पुलिस ने भारी वाहनों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं.
कानपुर और घाटमपुर से सुमेरपुर, कबरई और महोबा जाने वाले भारी वाहन चौडगरा-बांदा मार्ग से जाएंगे. कानपुर से कालपी, उरई और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रास्ते भी कबरई पहुंचा जा सकेगा.
कानपुर से सुमेरपुर जाने वाले भारी वाहन चौडगरा-परेंदा मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे.
महोबा से हमीरपुर होते हुए कानपुर जाने वाले भारी वाहन कबरई-बांदा-चौडगरा मार्ग से गुजरेंगे. वहीं, राठ, सरीला और बिंवार क्षेत्र से कानपुर जाने वाले भारी वाहनों को उरई-जालौन मार्ग से भेजा जाएगा.
ट्रैफिक पुलिस की रहेगी निगरानी
सीओ ट्रैफिक मंजू पांडेय ने बताया कि बेतवा पुल की मरम्मत के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. भारी वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा.
प्रमुख स्थानों और बैरियरों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी, जिससे यातायात सुचारु बना रहे. उन्होंने वाहन चालकों से निर्धारित रूट का पालन करने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की.
यातायात संबंधी सहायता के लिए पुलिस ने मोबाइल नंबर 9454793014, 8532830132, 8449330001 और 9454403545 जारी किए हैं। आपात स्थिति में डायल 112 पर संपर्क किया जा सकता है.