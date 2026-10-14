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बेतवा पुल की मरम्मत से भारी वाहनों का रूट डायवर्ट, हमीरपुर में 19 अक्टूबर तक रहेगी व्यवस्था

कानपुर-कबरई मार्ग पर बेतवा नदी पुल की मरम्मत से 19 अक्टूबर तक यातायात डायवर्जन लागू किया गया है. ( ईटीवी भारत )

हमीरपुर: कानपुर-कबरई मार्ग पर बेतवा नदी पुल की मरम्मत के चलते 13 से 19 अक्टूबर तक यातायात डायवर्जन लागू किया गया है. पुल की एक लेन अस्थायी रूप से बंद रहेगी. हमीरपुर पुलिस ने भारी वाहनों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं.

कानपुर और घाटमपुर से सुमेरपुर, कबरई और महोबा जाने वाले भारी वाहन चौडगरा-बांदा मार्ग से जाएंगे. कानपुर से कालपी, उरई और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रास्ते भी कबरई पहुंचा जा सकेगा.

कानपुर-कबरई मार्ग पर बेतवा नदी पुल की मरम्मत से 19 अक्टूबर तक यातायात डायवर्जन लागू किया गया है. (ईटीवी भारत) कानपुर से सुमेरपुर जाने वाले भारी वाहन चौडगरा-परेंदा मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे. महोबा से हमीरपुर होते हुए कानपुर जाने वाले भारी वाहन कबरई-बांदा-चौडगरा मार्ग से गुजरेंगे. वहीं, राठ, सरीला और बिंवार क्षेत्र से कानपुर जाने वाले भारी वाहनों को उरई-जालौन मार्ग से भेजा जाएगा.