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Delhi Traffic Alert: बारापुला फेज-III पर भारी जाम! इस तरफ डायवर्ट किया गया ट्रैफिक

नई दिल्ली: बरापुल्ला फेज-III से बरापुल्ला और रिंग रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर सोमवार को भारी ट्रैफिक के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, इस मार्ग पर यातायात की स्थिति फिलहाल भारी और धीमी बनी हुई है. बरापुल्ला जंक्शन पर वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण काफी दूरी तक यातायात प्रभावित हुआ है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, बरापुल्ला फेज-III पर बनी जाम की स्थिति Google Maps पर प्रतिबिंबित नहीं हो रही थी. इसके चलते कई वाहन चालक ट्रैफिक की वास्तविक स्थिति से अनजान होकर इसी मार्ग से बरापुल्ला और रिंग रोड की ओर पहुंच रहे थे. लगातार वाहनों के आने के कारण बरापुल्ला जंक्शन पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता गया और यहां bottleneck की स्थिति बन गई.

यातायात को नियंत्रित करने और जंक्शन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बरापुल्ला फेज-III से आने वाले वाहनों को NH-24 और DND की ओर डायवर्ट करना शुरू किया है. पुलिस के मुताबिक यह कदम प्रभावित हिस्से पर वाहनों की संख्या कम करने और यातायात की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है.

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि फिलहाल बरापुल्ला फेज-III से बरापुल्ला/रिंग रोड की ओर जाने वाले प्रभावित हिस्से से बचें. यात्रियों को NH-24/DND की दिशा में जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात हैं और यातायात की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं. पुलिसकर्मी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के साथ-साथ डायवर्जन के जरिए जाम कम करने में जुटे हैं.

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और प्रभावित मार्ग पर अनावश्यक रूप से वाहन लेकर न जाएं. यात्रियों से यह भी कहा गया है कि यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग की ताजा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने रूट की योजना बनाएं.

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