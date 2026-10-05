Delhi Traffic Alert: बारापुला फेज-III पर भारी जाम! इस तरफ डायवर्ट किया गया ट्रैफिक
ट्रैफिक पुलिस की अपील: मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और प्रभावित मार्ग पर अनावश्यक रूप से वाहन लेकर न जाएं.
Published : October 5, 2026 at 1:52 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 2:00 PM IST
नई दिल्ली: बरापुल्ला फेज-III से बरापुल्ला और रिंग रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर सोमवार को भारी ट्रैफिक के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, इस मार्ग पर यातायात की स्थिति फिलहाल भारी और धीमी बनी हुई है. बरापुल्ला जंक्शन पर वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण काफी दूरी तक यातायात प्रभावित हुआ है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, बरापुल्ला फेज-III पर बनी जाम की स्थिति Google Maps पर प्रतिबिंबित नहीं हो रही थी. इसके चलते कई वाहन चालक ट्रैफिक की वास्तविक स्थिति से अनजान होकर इसी मार्ग से बरापुल्ला और रिंग रोड की ओर पहुंच रहे थे. लगातार वाहनों के आने के कारण बरापुल्ला जंक्शन पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता गया और यहां bottleneck की स्थिति बन गई.
TRAFFIC ALERT 📍 Location: Barapulla Phase-III towards Barapulla/Ring Road 📱 Cause: Congestion on Barapulla Phase-III is not being reflected on Google Maps, due to which commuters are continuing to take this route. This has resulted in heavy traffic volume and a bottleneck at Barapulla Junction, causing congestion to extend for a considerable distance. 🚧 Traffic Impact: Traffic movement towards Barapulla/Ring Road is presently heavy and slow. 👮 Action Taken: To regulate traffic flow and reduce congestion at Barapulla Junction, traffic from Barapulla Phase-III is being diverted towards NH-24/DND. 🚦 Advisory: Commuters are advised to avoid the affected stretch, use alternate routes towards NH-24/DND. 👮 Traffic personnel are present at the spot and regulating traffic movement. #DTPUpdates— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 5, 2026
यातायात को नियंत्रित करने और जंक्शन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बरापुल्ला फेज-III से आने वाले वाहनों को NH-24 और DND की ओर डायवर्ट करना शुरू किया है. पुलिस के मुताबिक यह कदम प्रभावित हिस्से पर वाहनों की संख्या कम करने और यातायात की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है.
Delhi Traffic Alert: बारापुला फेज-III पर भारी जाम! https://t.co/3xPBRZL9fI— ETVBharat Delhi (@ETVBharatDelhi) October 5, 2026
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि फिलहाल बरापुल्ला फेज-III से बरापुल्ला/रिंग रोड की ओर जाने वाले प्रभावित हिस्से से बचें. यात्रियों को NH-24/DND की दिशा में जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात हैं और यातायात की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं. पुलिसकर्मी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के साथ-साथ डायवर्जन के जरिए जाम कम करने में जुटे हैं.
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और प्रभावित मार्ग पर अनावश्यक रूप से वाहन लेकर न जाएं. यात्रियों से यह भी कहा गया है कि यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग की ताजा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने रूट की योजना बनाएं.
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