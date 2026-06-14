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सोमवती अमावस्या स्नान से पहले जाम से जूझा हरिद्वार, हाईवे पर रेंगते रहे वाहन, ऐसी है तैयारियां

सोमवती अमावस्या का स्नान कल, आज जाम के झाम से जूझता नजर आया हरिद्वार शहर, खुद सड़कों पर उतरे एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर

TRAFFIC JAM IN HARIDWAR
हरिद्वार में जाम (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 14, 2026 at 10:06 PM IST

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हरिद्वार: सोमवार यानी 15 जून को सोमवती अमावस्या के स्नान पर्व से एक दिन पहले रविवार को ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. जून महीने के दूसरे वीकेंड रविवार और सोमवार को सोमवती अमावस्या स्नान के संयोग ने पुलिस व प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है. आज सुबह से ही हाईवे समेत हरिद्वार के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आए.

6 सुपर जोन, 16 जोन और 46 सेक्टरों में बांटा गया हरिद्वार: बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लागू कर दिया. साथ ही सोमवती अमावस्या स्नान के लिए मेला क्षेत्र को 6 सुपर जोन, 16 जोन और 46 सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों व पुलिस बल की तैनाती की गई है. सुरक्षा में जल पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड, पीएसी और अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है. प्रशासन को उम्मीद है कि सोमवार को होने वाला यह स्नान इस साल का बड़ा और चुनौतीपूर्ण स्नान साबित हो सकता है.

TRAFFIC JAM IN HARIDWAR
ट्रैफिक पर निगरानी (फोटो सोर्स- Police)

खुद सड़कों पर उतरे एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर: ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खुद हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर सड़कों पर निरीक्षण करते नजर आए. सोमवती अमावस्या स्नान से पहले पुलिस इसे बड़ी चुनौती के रूप में मान रही है. हरिद्वार में हरकी पैड़ी समेत सभी प्रमुख स्नान घाटों की ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला दिनभर जारी रहा.

हरिद्वार शहर के तमाम चौक-तिराहों पर नजर आया जाम: हरिद्वार शहर के प्रवेश मार्गों जैसे हरिलोक तिराहे, सिंहद्वार, चंडी चौक, ऋषिकुल तिराहे और शंकराचार्य चौके पर जाम की स्थिति बनी रही. यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस को लगातार मशक्कत करनी पड़ी. जगह-जगह तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी जाम खुलवाते नजर आए.

लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद: सोमवती अमावस्या प्रमुख स्नान पर्वों में बड़ा स्नान पर्व माना जाता है. इस बार जून महीने के दूसरे रविवार की छुट्टी और अगले दिन सोमवार को पड़ रहे स्नान पर्व के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक दिन पहले ही हरिद्वार पहुंच रहे हैं. पुलिस प्रशासन की मानें तो सोमवार को लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है. लिहाजा, यहां की सभी पार्किंग वाहनों से पैक है और होटल धर्मशालाओं की भी यही स्थिति है.

इस बार सबसे खास शहर के आंतरिक मार्गों पर भी जाम नजर आया. जबकि, हर वीकेंड पर केवल हाईवे पर ही जाम की स्थिति रहती थी. रविवार को एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने खुद विभिन्न मार्गों और स्नान स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने सीसीआर भवन पहुंचकर कंट्रोल रूम से भी व्यवस्थाओं को परखा.

उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को अलर्ट रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी बनाए रखने के निर्देश दिए. यात्रियों को कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घाटों का समय लग गया. तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी में दोपहिया वाहन सवारों के पसीने निकल गए. वहीं, जाम खुलवाने में ट्रैफिक कर्मी भी मशक्कत करते नजर आए.

"सोमवती अमावस्या स्नान को सकुशल संपन्न कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतें. इसके लिए एक दिन पहले ब्रीफिंग भी की गई थी. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. साथ ही सभी से यातायात प्लान का पालन करने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील गई है."- नवनीत सिंह भुल्लर, एसएसपी, हरिद्वार

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