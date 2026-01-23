ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुई जबरदस्त बर्फबारी, सफेद चादर से ढ़का विधानसभा परिसर
गैरसैंण और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में इस वर्ष शीतकालीन बरसात नहीं हुई है. यहां सीधी बर्फबारी देखने को मिल रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 23, 2026 at 6:02 PM IST
गैरसैंण: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मौसम की पहली बर्फबारी ने नगर को सफेद चादर से ढक दिया है. मौसम विभाग ने 23, 24 और 25(शुक्रवार, शनिवार और रविवार) को इस क्षेत्र में तेज बरसात और बर्फबारी की चेतावनी दी थी. शीतकाल में विंटर रेन तो नहीं हुई सीधे बर्फबारी देखने को मिली है.
आज हल्की बरसात के बाद उच्च पर्वतीय श्रृंखलाओं में बर्फबारी होने लगी. गैरसैंण के भराड़ीसैण,सारकोट,पज्याणा,मटकोट,अन्द्रपा, कोयलख,फरकंडे, घनियाल, मेहरागांव रामड़ा, समेत अन्य ऊंचे क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली.
बर्फबारी से स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आए। बरसात और बर्फबारी के चलते तापमान में भी भारी गिरावट महसूस की जा रही है. गैरसैंण और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में इस वर्ष शीतकालीन बरसात नहीं हुई है, जबकी सीधे बर्फबारी देखने को मिल रही है. जिससे काश्तकारों के चेहरे भी खिल गए हैं.
वहीं, सूबे के पहले सरहदी सीमांत नगर ज्योतिर्मठ और विंटर डेस्टिनेशन औली में बसंत पंचमी पर्व पर इस सीजन की पहली बर्फबारी ओर बारिश होने से सीमांत के पर्यटन कारोबारियों सहित काश्तकारो के चेहरे खिल उठे हैं. औली में सीजन की पहली बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारियों ओर पर्यटकों ने जमकर होटलों से बाहर निकल कर बर्फबारी का आनंद लिया है. औली में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों ने GMVN की चेयर लिफ्ट राइड से औली की बर्फीली वादियों को निहारा, छेत्र में ऑरेंज अलर्ट के बाद सक्रिय वैस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ऊंचाई वाले इलाकों बदरीनाथ धाम सहित वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब, चिनाप वैली, द्रोणागिरी बागनी वैली नीति वैली सहित कुंवारी पास गोरसों ट्रैक रूट पर अच्छी बर्फबारी हो रही है.
ज्योर्तिमठ नगर क्षेत्र में सुबह हल्की बारिश के साथ साथ हिमपात हो रहा है. साथ ही कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का सितम जारी है. शीतकालीन पर्यटन स्थली औली में बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों ने बर्फ की पहली फाहों के गिरते ही खुशी व्यक्त करते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया. पूरे धोली गंगा और अलकनंदा घाटी में इस सीजन की अच्छी बर्फबारी दर्ज हुई है. लंबे समय से काले पड़े पहाड़ों ऊंचे दरख्तों के साथ साथ सूखे बुग्यालों ओर वनाग्नि की चपेट में आए पहाड़ों को ये बारिश ओर बर्फबारी संजीवनी साबित हो रही है.