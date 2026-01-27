ETV Bharat / state

शिमला से कटा कुफरी-नारकंडा, भारी बर्फबारी के चलते NH-5 बंद, बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित

बर्फबारी के चलते कई वाहन रास्ते में ही फंस गए हैं. पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

SNOWFALL IN SHIMLA
शिमला से कटा कुफरी-नारकंडा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 6:08 PM IST

|

Updated : January 27, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने एक बार फिर जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. राजधानी शिमला से कुफरी और नारकंडा का संपर्क पूरी तरह कट गया है. भारी हिमपात के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग-5 (NH-5) पर यातायात ठप हो गया है, जिससे बस सेवाएं और निजी वाहन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

शिमला से कटा कुफरी-नारकंडा (SHIMLA POLICE)

NH-5 पर यातायात पूरी तरह ठप

लगातार बर्फबारी के कारण NH-5 पर कुफरी, फागु और नारकंडा के पास सड़क पर मोटी बर्फ जम गई है. इसके चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है. कई वाहन रास्ते में ही फंस गए हैं, जबकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

बस सेवाओं पर पड़ा सीधा असर

सड़क बंद होने का सीधा असर बस सेवाओं पर भी पड़ा है. अड्डा प्रभारी रामपुर स्वरूप कुमार ने बताया कि 23 जनवरी से ही नारकंडा क्षेत्र में बसों की आवाजाही लगातार प्रभावित हो रही है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल बसों को वैकल्पिक मार्ग वाया धामी होकर भेजा जा रहा है, हालांकि इस मार्ग पर भी अत्यधिक सावधानी बरती जा रही है.

SNOWFALL IN SHIMLA
नारकंडा में भारी बर्फबारी के चलते NH-5 बंद (SHIMLA POLICE)

कुल्लू की ओर जाने वाला NH-305 भी बंद

भारी बर्फबारी का असर अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है. कुल्लू की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-305 जलोड़ी जोत के पास बर्फ जमने के कारण बंद हो गया है. इससे कुल्लू, आनी और आसपास के इलाकों का संपर्क भी प्रभावित हो गया है. सड़क बहाली के लिए मशीनरी तैनात की गई है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी राहत कार्यों में बाधा बन रही है.

प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह नेगी ने आम जनता से अपील की है कि वे मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें. उन्होंने बताया कि बर्फबारी के चलते फागु, कुफरी और नारकंडा में NH-5 वाहनों के लिए पूरी तरह बंद हो चुका है. लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने और यात्रा से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की गई है.

ये भी पढ़ें: बर्फबारी बनी मुसीबत: 5 फीट बर्फ में फंसे 2 लोगों को पुलिस ने किया रेस्क्यू

Last Updated : January 27, 2026 at 6:35 PM IST

TAGGED:

KUFRI NARKANDA ROAD CLOSED
NH 5 CLOSED HIMACHAL
HIMACHAL WEATHER
KUFRI SNOWFALL
SNOWFALL IN SHIMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.