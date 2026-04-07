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अप्रैल में भारी बर्फबारी से दिव्य हुआ माता शिकारी देवी का दरबार, स्वर्ग सा सुंदर नजारा!

सराज: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. कई दिनों से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी दर्ज की जा रही है. सोमवार (6 अप्रैल) दोपहर बाद सराज घाटी में ऊंचे पहाड़ों पर माता शिकारी तुगांसीगढ शैटाधार में जमकर बर्फबारी हुई है. पिछले दो चार दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. बर्फबारी के कारण माता शिकारी देवी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है.

स्वर्ग सा सुंदर शिकारी माता का दरबार!

देश के कई राज्यों में इनदिनों लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं. वहीं, लगातार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से जिला मंडी सहित समूचे सराज में तापमान में गिरावट देखी गई है. मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंची चोटियों और शिकारी माता मंदिर की पहाड़ियों पर लगभग 8 से 10 ईंच से अधिक बर्फबारी हुई है, जिसके चलते शिकारी माता मंदिर जाने वाली सड़क मार्ग रायगढ़ से उपर सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है. प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारी बर्फबारी में मंदिर की यात्रा करना श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जोखिम भरा हो सकता है.