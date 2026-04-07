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अप्रैल में भारी बर्फबारी से दिव्य हुआ माता शिकारी देवी का दरबार, स्वर्ग सा सुंदर नजारा!

सराज घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शिकारी माता मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में बिछी बर्फ की सफेद चादर.

SHIKARI DEVI TEMPLE MANDI
शिकारी माता मंदिर क्षेत्र में भारी बर्फबारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 5:09 PM IST

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Updated : April 7, 2026 at 5:15 PM IST

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सराज: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. कई दिनों से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी दर्ज की जा रही है. सोमवार (6 अप्रैल) दोपहर बाद सराज घाटी में ऊंचे पहाड़ों पर माता शिकारी तुगांसीगढ शैटाधार में जमकर बर्फबारी हुई है. पिछले दो चार दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. बर्फबारी के कारण माता शिकारी देवी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है.

स्वर्ग सा सुंदर शिकारी माता का दरबार!

देश के कई राज्यों में इनदिनों लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं. वहीं, लगातार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से जिला मंडी सहित समूचे सराज में तापमान में गिरावट देखी गई है. मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंची चोटियों और शिकारी माता मंदिर की पहाड़ियों पर लगभग 8 से 10 ईंच से अधिक बर्फबारी हुई है, जिसके चलते शिकारी माता मंदिर जाने वाली सड़क मार्ग रायगढ़ से उपर सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है. प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारी बर्फबारी में मंदिर की यात्रा करना श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जोखिम भरा हो सकता है.

शिकारी माता मंदिर की पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी

एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा ने कहा कि, जैसे मौसम साफ होता है लोक निर्माण विभाग को सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के आदेश दे दिया जाएगा. जब तक सड़क पूरी तरह से साफ नहीं होती, तब तक लोगों से आगामी आदेशों तक शिकारी माता और अन्य अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करने की अपील की गई है.

SHIKARI DEVI TEMPLE MANDI
स्वर्ग सा सुंदर शिकारी माता का दरबार! (ETV Bharat)

अप्रैल महीने में बर्फबारी से जगी पर्यटन की उम्मीद

सोमवार को हुई माता शिकारी में बर्फबारी से सराज वासियों को अच्छे पर्यटक सीजन की उम्मीद है. सराज के कटारू में होटल व्यवसाई प्रकाश ठाकुर हंस राज देव राज ने कहा कि, "शहरों की गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं. बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों को मनाली या फिर रोहतांग का रुख करते हैं, लेकिन अब उन्हें सराज घाटी में ही बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं. ऐसे में पिछले चार माह से ठंडी पड़ी पर्यटक स्थली जंजैहली घाटी में भी पर्यटन कारोबार की आस फिर से जगी है."

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Last Updated : April 7, 2026 at 5:15 PM IST

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