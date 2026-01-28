ETV Bharat / state

देवभूमि में बर्फबारी पर आस्था भारी, बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच देव रथ के साथ 12 KM पैदल चले देवलू

देव रथ के साथ 12 KM पैदल चले देवलू ( ETV Bharat GFX )