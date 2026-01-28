देवभूमि में बर्फबारी पर आस्था भारी, बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच देव रथ के साथ 12 KM पैदल चले देवलू
भारी बर्फबारी के बीच देव भक्ति में लीन देवता की पालकी के साथ कई किलोमीटर पैदल चले देवलू.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 7:37 PM IST
सराज/मंडी: हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है. समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं जो इस मान्यता को और मजबूत कर देती है. छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी जिले के सराज से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जिसकी चर्चा प्रदेश में ही नहीं बल्कि देशभर में हो रही है. सराज में भारी बर्फबारी के बीच देवलू देवता की पालकी के साथ कई किलोमीटर पैदल चलते दिखे.
देव रथ के साथ 12 KM पैदल चले देवलू
दरअसल, लंबे समय के बाद हिमाचल के मंडी जिले के सराज घाटी में भारी बर्फबारी हुई है. घाटी बर्फ की सफेद मोटी चादर से लिपट गई है. बर्फबारी एक ओर जहां हरियाली और खुशहाली लाती है. वहीं, दूसरी ओर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है. रोजमर्रा के काम में भारी दिक्कतें पेश आती हैं. सराज विधानसभा क्षेत्र में भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के बीच भी लोगों की देव आस्था में कोई कमी नहीं आई है. सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध आराध्य देवता श्री चुंजवाला को देवलुओं द्वारा 2 से ढाई फीट बर्फ में देवधार से शिवाड़ी तक करीब 12 किलोमीटर पैदल यात्रा कर देव स्थल पहुंचाया गया.
बर्फबारी पर आस्था भारी
इस दौरान भारी बर्फबारी के चलते कई स्थानों पर 3 फीट से अधिक बर्फ जम गई थी. इसके बावजूद देवलू पूरे श्रद्धा भाव के साथ देवता की पालकी के साथ चलते रहे. देवलुओं के अनुसार, शिवाड़ी में देवता के एक भक्त की निजी देउली थी, जिसके लिए यह यात्रा की गई. हैरानी की बात यह है कि क्षेत्र में जहां आम लोग खराब मौसम के कारण घरों से बाहर निकलने से बचते नजर आए. वहीं, कई देवलू बर्फबारी और तेज बर्फीली हवाओं की परवाह किए बगैर देवता के साथ चलते रहे. आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इतनी ठंड और कठिन परिस्थितियों के बावजूद किसी भी देवलू को थकान या किसी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं हुई.
भारी बर्फबारी के बीच देवता की पालकी के साथ चले श्रद्धालु
वहीं, देवता चुंजवाला के देवलू ओम प्रकाश ने बताया कि, "देवधार से शिवाड़ी तक की यात्रा भारी तूफान और बर्फबारी के बीच पूरी की गई. सबसे अच्छी बात यह रही कि विपरीत परिस्थिति के बावजूद सभी देवलू देव भक्ति में इतने लीन थे कि भारी बर्फबारी और तूफान का एहसास ही नहीं हुआ. यही अटूट आस्था हिमाचल को देवभूमि बनाती है."
