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हिमाचल में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, इस जिले में भारी ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान, अभी नहीं थमेगा बारिश का दौर!

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिनों तक कम प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ बिजली चमकने की संभावना है.

Himachal Weather Update
लाहौल स्पीति में बर्फबारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 11:30 AM IST

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लाहौल स्पीति: मानसून की विदाई से पहले हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है. मौसम विभाग के अनुसार, शिमला शहर और आस-पास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और साथ ही एक-दो बार तेज़ बारिश के साथ आंधी-तूफान/बिजली कड़कने की बहुत अधिक संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान कुल्लू समेत प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. लाहौल स्पीति में बर्फबारी शुरू हो गई है. वहीं, चंबा जिले में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है.

लाहौल घाटी की पहाड़ियों में बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में सुबह के समय ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. इसके अलावा रोहतांग दर्रा, बारालाचा पास, शिंकुला दर्रा में भी बर्फबारी हो रही है. ऐसे में सितंबर माह में हो रही बर्फबारी के चलते लाहौल घाटी में ठंड बढ़ गई है. वहीं, लाहौल घाटी के ड्रिल बुरी पहाड़ी की धार्मिक परिक्रमा के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं को भी बर्फबारी के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं, जिला कुल्लू में भी सुबह से ही विभिन्न इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है. जिले में लंबे समय से चल रहे सूखे से भी किसानों और बागवानों को निजात मिली है.

Heavy Snowfall in Lahaul Spiti
लाहौल घाटी में बर्फबारी (ETV Bharat)

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों में चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर ज़िलों में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ जगहों पर तेज़ बारिश के साथ आंधी-तूफान/बिजली कड़कने की बहुत संभावना है. इसके साथ ही किन्नौर और लाहौल-स्पीति ज़िलों में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो बार तेज़ बारिश होने के बहुत आसार हैं. वहीं, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन ज़िलों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो बार तेज़ बारिश के साथ आंधी-तूफान/बिजली कड़कने की संभावना है.

Heavy Snowfall in Lahaul Spiti
लाहौल घाटी में बर्फबारी (ETV Bharat)

लाहौल घाटी में बर्फबारी से बढ़ी ठंड

ल घाटी के स्थानीय निवासी मंगल सिंह का कहना है, लाहौल घाटी के तांदी संगम के सामने ड्रिल बुरी पर्वत पर इन दिनों बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के द्वारा धार्मिक यात्रा की जा रही है. ऐसे में घाटी में हुई बर्फबारी से तापमान भी काफी गिरावट दर्ज की गई है और पूरी घाटी ठंड की चपेट में आ गई है. वहीं, लाहौल घाटी के स्थानीय निवासी कुंगा बौद्ध का कहना है कि अचानक सुबह के समय घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी हो गया है. ऐसे में यहां पर ठंड भी काफी बढ़ गई है. निचले इलाकों में थोड़ी बारिश हो रही है जिसके चलते अब किसान और बागवान अपना-अपना कृषि सीजन निपटने में जुटे हुए हैं.

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चंबा में भारी ओलावृष्टि से करोड़ों का नुकसान (ETV Bharat)

ओलावृष्टि से किसानों को करोड़ों के नुकसान का अनुमान

चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र की भराड़ा पंचायत में किसानों पर आसमानी आफत टूट पड़ी है. बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की महीनों की मेहनत को देखते ही देखते तबाह कर दिया है. किसानों के अनुसार, खेतों में तैयार खड़ी फसल पर हुई तेज ओलावृष्टि ने भारी नुकसान पहुंचाया है. कई किसानों की फसल को इतना नुकसान हुआ है कि उनके सामने अब पूरे साल की मेहनत और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है. भराड़ा पंचायत के किसानों के अनुसार, ओलावृष्टि और बारिश से करीब 50 फीसदी फसल प्रभावित हुई है. कहीं फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है तो कहीं खेतों में खड़ी फसल को आंशिक नुकसान पहुंचा है.

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