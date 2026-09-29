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हिमाचल के इन जिलों में आज बारिश-बर्फबारी की संभावना, तापमान में भारी गिरावट, पर्यटन कारोबार में तेजी की उम्मीद

शिमला/लाहौल स्पीति: सोमवार (28 सितंबर) को हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रहा. वहीं, प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है. हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी शिंकुला दर्रा और बारा लाचा दर्रा में हिमपात शुरू हो गया है. बर्फबारी के चलते यहां से वाहनों का गुजरना काफी मुश्किल हो गया है. ऐसे में लाहौल स्पीति प्रशासन के द्वारा दारचा में वाहनों को रोक दिया है और मौसम साफ होने के बाद वाहनों को दारचा से लेह और जांसकर की ओर रवाना किया जाएगा.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों के दौरान हिमाचल के चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में कुछ जगहों पर हल्की बारिश/बर्फबारी और एक-दो बार मध्यम बारिश/बर्फबारी होने के आसार है. प्रदेश के बाकी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.

लाहौल घाटी में बर्फबारी

इसके अलावा लाहौल घाटी की ऊंची ऊंचाई वाली चोटियों में भी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते पूरी घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर रोहतांग दर्रा में बर्फबारी हुई है, जबकि निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है. ऐसे में बारिश होने के चलते कुल्लू में भी काफी ठंड बढ़ गई है और लोग गर्म कपड़े पहनने के लिए भी मजबूर हो गए हैं. जिला कुल्लू में हुई बारिश के चलते अब लोगों को यहां दोपहर के समय गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग के द्वारा आने वाले दिनों में भी बारिश की चेतावनी दी गई है. ऐसे में ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फबारी के चलते कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबार में भी तेजी आएगी और सैलानी अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी में भी बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं.

बर्फबारी से बढ़ी ठंड (ETV Bharat)

पर्यटकों एवं यात्रियों से अपील

एसपी लाहौल स्पीति शिवानी मेहला ने बताया कि, "शिंकुला और बारालाचा दर्रे में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते फिलहाल वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. मौसम साफ होने के बाद दारचा से आगे वाहनों को भेजा जाएगा. पर्यटकों एवं यात्रियों से अपील है कि मौसम एवं सड़क की स्थिति सामान्य होने तक उच्च क्षेत्रों की ओर जाने से बचें और पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी यातायात निर्देशों का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें."

बारिश/बर्फबारी से तापमान में गिरावट

पिछले दिनों में प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान ऊना में 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. वहीं, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. उसके बाद अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है.

ऊंची चोटियों पर हिमपात (ETV Bharat)

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