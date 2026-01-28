ETV Bharat / state

भारी बर्फबारी से हिमाचल की रफ्तार पर लगी ब्रेक, कुल्लू जिले में 90 सड़के बंद, NH 5 भी बाधित

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है. आसमान से गिरते बर्फ से पहाड़ियां चांदी सी चमक रही है. वहीं, सड़कों पर सफेद चादर बिछी है. भले ही चारों ओर बर्फबारी का नजारा देखने में मनोहर लग रहा हो, लेकिन हैवी स्नोफॉल ने प्रदेश की रफ्तार पर ब्रेक लगा रखा है. शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. प्रदेश की सैकड़ों सड़कें बंद है. बिजली आपूर्ति बाधित है.

बात अगर कुल्लू जिले की करें तो बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त है. ग्रामीण क्षेत्र की 90 से अधिक सड़कें बंद है. वहीं, 1000 से अधिक बिजली के ट्रांसफार्मर भारी बर्फबारी के चलते बाधित चल रहे है. हालांकि, जिला प्रशासन की ओर से इन्हें ठीक करने का काम किया जा रहा है. लेकिन बर्फबारी ने जिला कुल्लू में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

बर्फबारी से कुल्लू घाटी में 90 सड़के बंद

उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया, 'घाटी में भारी बारिश हुई थी. ऐसे में मुख्य सड़कों की बात करें तो कुल्लू मनाली हाईवे पर सड़क बहाली का कार्य किया जा रहा है. वहीं, बंजार से जलोड़ी जोत की तरह होकर रोड की बहाली भी की जा रही है. ऐसे में जिला कुल्लू के दो मुख्य मार्ग बंद है तो वहीं 90 से अधिक ग्रामीण सड़क बंद चल रही है.जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य किया जा रहे है. बंद पड़ी सड़कों को खोलने के लिए भी प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है. वहीं, बिजली ट्रांसफार्मर भी ठीक किए जा रहे हैं'.

डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने कहा कि बीते दिनों भारी बारिश पर भारी के चलते सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही थी. ऐसे में उन्होंने कुल्लू घाटी में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए ही अपने वाहनों को चलाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घाटी में मनाली के अलावा और भी बहुत से पर्यटन स्थल है, पर्यटक कसोल, मणिकर्ण और बंजार की भी ओर अन्य स्थानों पर जा सकते हैं.

उपायुक्त ने कहा कि घाटी में बर्फबारी के बाद आ रहे पर्यटकों सड़क पर बर्फबारी की स्थिति और ब्लैक आइसिंग को देखते हुए ही वाहन चलाएं. बंद पड़ी सड़कों को खोलने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है. आगामी तीन दिनों तक मौसम साफ रहने के अनुमान है. ऐसे में जल्द सभी चीजों को बहाल कर दिया जाएगा.