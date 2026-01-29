ETV Bharat / state

हिमाचल में बर्फबारी से बिगड़े हालात, NH सहित 655 सड़कें ठप, बिजली-पानी के लिए तरस रहे लोग

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर की खूबसूरती जहां देश को कई राज्यों से सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है. वहीं, प्रदेश में आम जनजीवन के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. ताजा बर्फबारी के बाद प्रदेश के कई इलाकों में जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है. ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी जिलों तक ठंड और बर्फ का असर साफ दिखाई दे रहा है. जगह-जगह सड़कें बंद होने से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है. जिससे न केवल स्थानीय लोग बल्कि पर्यटक भी फंसे हुए हैं. बर्फ की मोटी चादर के चलते कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध पड़े हैं और दुर्गम इलाकों में बसे गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट गया है. हालात ऐसे हैं कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित हो रही है. इसी बीच बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाई है. कई क्षेत्र अब भी अंधेरे में डूबे हुए हैं, जिससे ठंड के इस मौसम में लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं. पेयजल संकट भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. जल स्रोतों के जमने और पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से कई इलाकों में पानी की आपूर्ति ठप है. महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं. हालांकि, प्रशासन हालातों को सामान्य बनाने के लिए राहत और बहाली कार्यों में जुटा है. नेशनल हाईवे सहित 655 सड़कें बंद