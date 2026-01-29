हिमाचल में बर्फबारी से बिगड़े हालात, NH सहित 655 सड़कें ठप, बिजली-पानी के लिए तरस रहे लोग

ETV Bharat / state

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का दौर जारी है. जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में हालात चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 10:12 PM IST

Updated : January 29, 2026 at 10:46 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर की खूबसूरती जहां देश को कई राज्यों से सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है. वहीं, प्रदेश में आम जनजीवन के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. ताजा बर्फबारी के बाद प्रदेश के कई इलाकों में जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है.

ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी जिलों तक ठंड और बर्फ का असर साफ दिखाई दे रहा है. जगह-जगह सड़कें बंद होने से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है. जिससे न केवल स्थानीय लोग बल्कि पर्यटक भी फंसे हुए हैं. बर्फ की मोटी चादर के चलते कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध पड़े हैं और दुर्गम इलाकों में बसे गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट गया है.

हालात ऐसे हैं कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित हो रही है. इसी बीच बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाई है. कई क्षेत्र अब भी अंधेरे में डूबे हुए हैं, जिससे ठंड के इस मौसम में लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं. पेयजल संकट भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. जल स्रोतों के जमने और पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से कई इलाकों में पानी की आपूर्ति ठप है. महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं. हालांकि, प्रशासन हालातों को सामान्य बनाने के लिए राहत और बहाली कार्यों में जुटा है.

नेशनल हाईवे सहित 655 सड़कें बंद

हाल ही में हिमाचल में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. राज्य में 655 सड़कें, जिनमें 3 नेशनल हाईवे भी हैं, वाहनों के लिए बाधित या बंद हो गईं जिससे जनजीवन, यातायात और आपातकालीन सेवाओं पर गहरा असर पड़ा है. प्रदेश के लाहौल स्पीति में सबसे अधिक 287 सड़कें बंद है. जिसमें (NH-003) रोहतांग पास से ATR नॉर्थ पोर्टल बंद है.

इसी तरह से जिस्पा से दारचा बंद है. यही राष्ट्रीय राजमार्ग दारचा से शिंकुला टॉप तक यातायात के लिए बाधित है. इसके अतिरिक्त (NH 505) ग्राम्फू से बटाल बंद है. वहीं, कीर्टिंग से थिरोट भी बंद पड़ा है. इसी तरह से यही राष्ट्रीय राजमार्ग उदयपुर से कधु नाला और पांगमो से कायटो व लोसार से बटाल तक बाधित है. वहीं चंबा में 40 सड़कें, कांगड़ा 2, किन्नौर 27, कुल्लू में 81 सड़कें बंद है. इसमें NH 305 बर्फबारी के कारण जालोरी दर्रे के पास बंद है. इसी तरह से मंडी में 77, सिरमौर में 3 और ऊना में 3 सड़कें बंद हैं.

कई क्षेत्र अंधेरे में

हिमाचल में बर्फबारी से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है. प्रदेश के कई जिलों के अंतर्गत 669 ट्रांसफार्मर अभी ठप है. जिस कारण इन ट्रांसफॉर्मर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है. चंबा जिला में 104 ट्रांसफार्मर, किन्नौर 6, कुल्लू 216, लाहौल स्पीति 22, मंडी 94, सिरमौर में 13 ट्रांसफार्मर अभी ठप हैं. इसके अलावा प्रदेश में कुल 147 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. इसमें चंबा जिला 15, कुल्लू 54, लाहौल स्पीति 6 और सिरमौर में 9 पेयजल योजनाएं प्रभावित चल रही हैं.

