हिमाचल में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त, 2 NH समेत 563 सड़कें बंद, हजारों गांवों में बिजली गुल

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बर्फबारी के मद्देनजर सभी जिला प्रशासन को आवश्यक सेवाएं शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए हैं.

SNOWFALL IN HIMACHAL
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 10:18 PM IST

Updated : January 23, 2026 at 10:50 PM IST

5 Min Read
शिमला: लंबे समय से चले आ रहे ड्राई स्पेल के बाद हिमाचल प्रदेश में हुई जोरदार बारिश और भारी बर्फबारी ने पहाड़ों की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है. जहां एक ओर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों ने पर्यटन कारोबारियों और बागवानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, वहीं दूसरी ओर इस मौसम ने आम जनजीवन के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात के कारण सड़कें बंद हो गई हैं, बिजली-पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है और कई क्षेत्रों का संपर्क पूरी तरह कट गया है.

563 सड़कें और 2 नेशनल हाईवे बंद

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे और कुल 563 सड़कें बंद हो चुकी हैं. बर्फबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला लाहौल-स्पीति रहा है, जहां नेशनल हाईवे-3 और नेशनल हाईवे-505 पूरी तरह बाधित है. जिले में करीब 290 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं, जिससे दुर्गम इलाकों का संपर्क टूट गया है.

SNOWFALL IN HIMACHAL
चंबा, मंडी और ऊना में भी हालात बिगड़े

लाहौल-स्पीति के बाद चंबा जिला बर्फबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां 105 सड़कें बंद होने से यातायात ठप हो गया है. मंडी जिले में 64, ऊना में 70 और सिरमौर में 20 सड़कें अवरुद्ध हैं. कुल्लू जिले में 9 और सोलन में एक सड़क बंद है. हालांकि शिमला जिले के प्रभावित मार्गों का आधिकारिक आंकड़ा अब तक जारी नहीं हुआ है, जबकि राजधानी सहित आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई है.

4,797 स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित

बर्फबारी और तेज हवाओं ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पूरे प्रदेश में 4,797 स्थानों पर बिजली सप्लाई बाधित हुई है. सोलन जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां 1,856 ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं. इसके अलावा मंडी में 901, कुल्लू में 682, सिरमौर में 624 और चंबा में 659 स्थानों पर बिजली गुल है.

SNOWFALL IN HIMACHAL
प्रशासन और विभाग राहत कार्य में जुटे

भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन ने राहत और बहाली कार्य तेज कर दिए हैं. लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों की टीमें युद्ध स्तर पर सड़कों को खोलने और बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटी हुई हैं. अस्पतालों, एंबुलेंस रूट, पेयजल योजनाओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े मार्गों को प्राथमिकता दी जा रही है. अधिक मशीनरी को बर्फबारी प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है.

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बर्फबारी के मद्देनजर सभी जिला प्रशासन को आवश्यक सेवाएं शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों और जनसेवा से जुड़े मार्गों को प्राथमिकता पर खोला जाए. मुख्यमंत्री ने बिजली और जलापूर्ति योजनाओं को भी जल्द सुचारू करने, खाद्यान्न की आपूर्ति बनाए रखने और जरूरतमंद लोगों को हरसंभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं.

हिमाचल पुलिस सैलानियों की मदद में आगे

बर्फबारी के बीच शिमला, कुफरी, मनाली और अटल टनल क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. कई जगह पर्यटक फंसने की सूचना के बाद हिमाचल पुलिस के जवान मौके पर पहुंचकर सहायता कर रहे हैं. पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करें और अनावश्यक जोखिम से बचें.

तेज हवाओं से उड़ी मकान की छत

मंडी जिले के गोहर उपमंडल की जयूनी घाटी में भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. लोट पंचायत के ढूंगाथर गांव में एक मकान की छत तेज हवाओं के कारण उखड़ गई, जिससे घर के अंदर भारी मात्रा में बर्फ घुस गई. हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना पड़ा.

SNOWFALL IN HIMACHAL
उधर, कुल्लू जिले में भारी बर्फबारी के चलते पतलीकुहल से आगे मनाली मार्ग बंद कर दिया गया है. जलोड़ी दर्रा और औट-लुहरी सड़क पर भी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. सोलंग नाला, कोठी और आसपास के पर्यटन स्थलों पर दो फुट से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई है. वहीं चार माह बाद हुई बारिश-बर्फबारी से किसानों और बागवानों को बड़ी राहत मिली है.

बारिश और बर्फबारी के कारण एचआरटीसी रामपुर डिपो की 33 बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं. कई लंबी दूरी की बसें पूरी तरह स्थगित की गईं, जबकि कई रूटों पर बसों को बीच रास्ते से ही लौटाना पड़ा. एचआरटीसी ने यात्रियों से मौसम सामान्य होने तक यात्रा से पहले जानकारी लेने की अपील की है.

SNOWFALL IN HIMACHAL
कुल मिलाकर हिमाचल में हुई ताजा बर्फबारी जहां पर्यटन, बागवानी और कृषि के लिए वरदान साबित हो रही है, वहीं आम लोगों के लिए यह मौसम सतर्कता की परीक्षा भी बन गया है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में फिर बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, ऐसे में प्रशासन और जनता दोनों को पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है.

Last Updated : January 23, 2026 at 10:50 PM IST

संपादक की पसंद

