बर्फ की चादर से ढके उत्तराखंड के पहाड़, खूबसूरत नजारों से चहके सैलानी
उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है और सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं.
Published : January 24, 2026 at 7:54 AM IST
पिथौरागढ़/अल्मोड़ा: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के निचले इलाकों में जहां बारिश हुई. वहीं मुनस्यारी चौकोड़ी धरमघर धारचूला के दारमा और व्यास घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है. मुनस्यारी और चौकोड़ी में सीजन का पहला हिमपात हुआ है. ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने से पूरे जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मुनस्यारी खलियाटॉप व अन्य ऊंची चोटियों के साथ ही धारचूला के आदि कैलाश, ओम पर्वत, गुंजी, कालापानी समेत अन्य इलाकों में भारी बर्फबारी हुई. सैलानी चौकोड़ी मुनस्यारी में हिमपात का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं.
डीएम आशीष भटगांई ने खराब मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने सीएमओ को दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, एंबुलेंस समेत आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को अपडेट रखने को कहा है ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा सके. इसके अलावा संचार और बिजली विभाग को भी अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है.
जिला प्रशासन ने आपातकालीन स्थिति होने पर लोगों से टोल फ्री नंबर 1077 नंबर पर फोन करने का अनुरोध किया है. पिथौरागढ़ के डीएम आशीष भटगांई ने बताया कि मौसम को देखते हुए ऊंचाई वाले इलाकों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का स्टाक रखने के निर्देश पहले ही दे दिए गए थे. इसके अलावा बर्फबारी में मार्ग के बंद होने पर जेसीबी समेत अन्य उपकरण रखने और समय पर सड़कों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं. संचार सेवा बाधित होने पर इंटरनेट व्यवस्था रखने और बिजली बाधित होने पर भी व्यवस्था बनाने को कहा गया है.
अल्मोड़ा में भारी बर्फबारी: अल्मोड़ा में शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई है. अल्मोड़ा नगर सहित जिले के ऊंचाई वाले स्थानों में दोपहर के बाद बर्फबारी हुई. सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ था. आसमान में बादल और तेज हवाओं के कारण ठंड बढ़ी और दोपहर में बारिश के बाद बर्फबारी होने लगी. बर्फ गिरने के बाद से ठंड बढ़ गई है. जिले के जागेश्वर, बिनसर वन्यजीव, कसार देवी, मोरनौला और स्याही देवी में भी भारी बर्फबारी हुई. शाम तक द्वाराहाट क्षेत्र के दूनागिरि, पांडवखोली, रानीखेत के चौबटिया और लमगड़ा के शहरफाटक में भी बर्फबारी हुई.
बर्फबारी होने के बाद से प्रकृति ने सफेद चादर ओढ़ ली है. बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाएं चलने के बाद से पूरे जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिले के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी स्कूलों समेत आंगनबाड़ी केंद्रों में 24 जनवरी को सभी विद्यालय बंद रहेंगे.
